Zaradi zaračunavanja ročne prtljage kaznovani štirje nizkocenovniki

Španski regulator je štirim nizkocenovnim letalskim prevoznikom izrekel skupno več kot 150 milijonov evrov kazni, ker potnikom zaračunavajo doplačilo za prenos ročne prtljage. Po poročanju španskih medijev, ki navajajo špansko ministrstvo, pristojno za varstvo potrošnikov, so kazni doletele Ryanair, EasyJet, Vueling in Voloteo.

Prevozniki so pravice potrošnikov kršili z zaračunavanjem doplačil za prenos prtljage na letalo, za izbiro sedežev in za tiskanje vozovnic ter hkrati s prepovedjo plačila z gotovino na okencih za prijavo in pri nakupih na letalu.

OCU in Facua se proti tovrstnim nepoštenim praksam borita od leta 2018, španski regulator pa je raziskavo začel lani. V OCU pričakujejo, da bodo tudi druge evropske vlade sledile zgledu španske in izrekle kazni zaradi omenjenih postopkov, v Facua pa so višino kazni označili za zgodovinsko.

»To je točno tisto, za kar se zavzemamo, da naredimo konec goljufijam in nezakonitim praksam,« je novinarjem v Sevilli dejal generalni sekretar Facua Ruben Sanchez.

Izrečene kazni so potrdili v španskem združenju letalskih prevoznikov ALA, kjer pa so kritični do poteze regulatorja. Ta je po njihovem mnenju kršil pravila o enotnem trgu EU, sankcije kršijo tudi pravico letalskih družb, da same oblikujejo cene.

Menijo tudi, da bodo kazni najbolj prizadele potnike, predvsem 50 milijonov potnikov, ki pridejo na letalo le s torbo in jo namestijo pod sedež, saj po novem ne bodo več deležni ugodnosti pri nakupu letalskih vozovnic.

Raziskava nepoštenih praks se je začela potem, ko je več nizkocenovnih letalskih prevoznikov zaostrilo svoja pravila glede ročne prtljage. Po navedbah ministrstva so s tem kršili špansko zakonodajo, saj so se storitve, ki so bile tradicionalno vključene v ceno letalske vozovnice, začele zaračunavati ločeno.

To je letalskim družbam omogočilo boljši položaj v rezultatih iskalnikov zaradi nizkih cen brez vključene ročne prtljage, so lani sporočili z ministrstva. Špansko sodišče je sicer že leta 2019 odločilo, da je Ryanair z zaračunavanjem doplačil za ročno prtljago kršil pravice potrošnikov.

Skupna višina izrečenih kazni je več kot 150 milijonov evrov. Najvišja kazen je po navedbah Facue doletela Ryanair, ki je novembra 2018 prvi začel zaračunavati ročno prtljago. Drugo najvišjo kazen je dobil Vueling, sledita pa EasyJet in Volotea.