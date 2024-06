Aljaž Pazlar s svojimi zdravimi japonkami plava proti toku

Blejčan, ki je izdelal zdrave japonke, mi ob snidenju v Ljubljani o sebi najprej pove: »Ko sem spoznal največjega slovenskega izumitelja Petra Florjančiča, mi je na koncu srečanja rekel: 'Ti si ta prav Blejc!' To se mi zdi dober opis,« se nasmeji. »Ko sem prebral knjigo Skok v smetano, ki jo priporočam, so se mi odprle oči. Florjančič je pokazal, da lahko fant z Bleda kroji svetovno usodo. Naredil je razpršilko za parfum za Coco Chanel, igral v filmu z Marlene Dietrich ... Živel je sanje.« Aljaž Pazlar je študiral finančno matematiko, ki ni niti malo povezana z obutveno industrijo. »Moje poslanstvo je ustvarjati. Ko iz ideje, ki je neotipljiva, čez nekaj let zagledaš izdelek pred seboj, je občutek božanski. Rad bi ustvaril trende, ob katerih bi ljudje sledili razumu in ne bi kupovali zaradi logotipa, ampak zaradi dejanske uporabnosti, kakovosti in dizajna izdelka, ki bi jim izboljšal življenje.«

V japonkah 50 kilometrov

Idejo o naravnih japonkah je dobil leta 2015, po neuspeli kampanji na Kickstarterju 2016 je še vedno vztrajal, in ko se zazre v preteklost, mi opiše prve korake. »Celo poletje sem zbiral ideje. Vsak dan sem zlatega prinašalca Zakija vozil do Save, kjer je plaval, sam pa sem bos hodil po prodnikih. Vedel sem, da je zdravo, in všeč mi je bil občutek masaže. Dobil sem idejo, da bi bilo super, če bi si v vrečo nasul kamne, to vrečo zavezal na nogo in vedno hodil po prodnikih ... Čez nekaj dni se je ideja preoblikovala v japonke s kamenčki.« Od takrat so japonke njegova najljubša obutev. »Pred nekaj tedni sem z njimi celo prehodil 50 kilometrov v 12 urah, da bi pokazal, da so tudi za dolge sprehode. Zdržale so in tako sem potrdil tudi kakovost. To verjetno ne bi bilo izvedljivo z vsakimi čevlji. Japonke mi pomenijo svobodo in so simbol kreativnosti ter poletja.«

Vsak par je ročno narejen iz naravnih materialov, kot pravi, bi pri kupovanju japonk morali biti še posebno pozorni. »Ljudje bi se morali zavedati, da ko kupijo plastične japonke za 10 evrov, ki zdržijo samo eno sezono in končajo na plastičnem otoku v morju, s tem niso naredili nič dobrega ne zase ne za okolje. Kar kupujete, tja investirate. Vsak gleda samo prvi korak. Redko kdo pa se vpraša, kako je izdelek narejen, kdo ga je naredil in kaj z nakupom podpira. To ne velja samo za japonke. Kar 80 odstotkov japonk je narejenih na Kitajskem večinoma iz plastike ali pene. Razlikujejo se po materialih, udobju in koliko časa zdržijo. Če vsako leto kupite plastične za 10 evrov, ki zdržijo eno sezono, boste v 5 letih prav tako zapravili 50 evrov in zavrgli 5 parov. Jaz vedno uporabljam naravne materiale. Na začetku sem želel kamenčke s smolo zalepiti na pluto in bi lahko japonke vrgli v naravo in ne bi naredili škode. Žal vse ni tako preprosto in je treba gledati, da je izdelek kakovosten. Bolj udobnega materiala od usnja ni, kajti usnje se v resnici prilagaja nogi.«

Tudi pozimi

Ves razvoj proizvodnje in dizajn je ustvaril s testiranjem in učenjem na lastnih napakah, in ker zares verjame v svoje japonke, jih nosi vsak dan, tudi pozimi. »Delno zato, da delam reklamo, delno zato, da testiram svoje telo in izdelek. Zanimivo je, da so mi vsi govorili, da bom zbolel in dobil pljučnico, pa sem bil edini zdrav. Nisem bil niti prehlajen. Verjamem, da je telo zmožno več, kot mislimo. Je pa tudi res, da ko se navadiš na naravne materiale, ni poti nazaj. Seveda za različne situacije obujem tudi čevlje.«

Vsak par Aljaževih japonk je ročno narejen iz naravnih materialov. FOTO: Igor Modic

Svoje unikatne japonke s kamenčki je poimenoval Zakistar, ob pijači pa izvem izvor imena. »Zaki je bil moj kuža. Že za njegovo poimenovanje sem porabil precej časa. Tako da sem uporabil bližnjico in to ime uporabil še za znamko. Ker pa je bila domena za spletno stran zaki.com že zasedena, sem dodal star in uporabil zvezdo Aleksandra Velikega, ji odstranil polovico krakov in nastala je zvezda Zakistar.« Danes Zakistar priporočajo tudi fizioterapevti in refloksologi. »Glavna posebnost japonk so naravni kamenčki na vrhu, ki masirajo stopala in aktivirajo mišice v stopalu, kar pospeši prekrvitev. Gre za princip bose hoje. V sodelovanju s fizioterapevti smo pokazali, da pomagajo pri ploskem stopalu in plantarnem fasciitisu. Niso samo modni dodatek, ampak so tudi koristne za telo. Ideja Zakistarja so izdelki z dodano vrednostjo. Večina blagovnih znamk kupuje izdelke na Kitajskem in jih preprodaja z dobro maržo, ni pa nobene dodane vrednosti. Zakistar plava proti toku.«

Kot meni, ni treba, da zavoljo lepote trpita zdravje in okolje. »Moda ne gleda na to, ali je izdelek funkcionalen in zdrav. Na primer obutev z visokim podplatom, ki je popularna med ljudmi z nizko samozavestjo, da so višji, popolnoma uniči način hoje. Za okolje sta problematična proizvodnja in potem še trajnostni vidik, izdelki nizke kakovosti se hitro uničijo, kar povzroči veliko odpadkov. Modna industrija je ena največjih onesnaževalk.«

Iz Slovenije v Dubaj

S svojimi japonkami želi pustiti pečat v svetu: »Zakistar japonke z naravnimi kamenčki so košček narave na vsakem koraku, ki prinesejo zdrave naravne principe v moderen svet.« Njegove japonke so priljubljene tako pri nas kot v tujini. »Za Terme 3000 sem naredil model, ki ima kamenčke iz reke Mure, tako da imajo svojo zgodbo. Za Bled imajo kamenčke iz reke Save. Dubaj je center sveta, kjer so bolj odprti za inovativne ideje, in še poletje je vse leto, tako da že sodelujem z nekaterimi tamkajšnjimi vplivneži.« Tudi nekateri znani in vplivni nosijo japonke Zakistar. »Znani, ki jih imajo, so Maja Malnar, Tatjana Lenard, Sara Isakovič ... Sodelujemo tudi z nekaterimi mednarodnimi imeni, kot sta na primer podjetnica v Dubaju Kamila Kostka in slavna refleksologinja Suzanne Chilton.«

Aljaž Pazlar in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Zdaj pa že snuje ideje za nove projekte. »Dizajniram japonke s kamenčki, ki se bodo svetili v temi, in tudi otroške velikosti bodo v prihodnje. Za otroke je sploh pomembno, da čim več hodijo bosi, ker se jim stopalo še razvija.« Ob koncu pa mi inovativni Blejčan pove še svojo modrost, ki se je drži: »Udobje lahko dosežemo na dva načina. Večina ljudi svojo okolico naredi bolj udobno, kar jih naredi šibke. Šibko telo je težko zdravo. Lahko pa sebe utrdimo in bo vsako okolje udobno. In telo zdravo.«