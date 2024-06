Poletje na Bledu bo pestro

Pestro majsko dogajanje je napoved dinamičnega poletja na Bledu, ki bo tudi letos potekalo na način usmerjanja turističnih tokov, spodbujanja obiskovalcev pri pisanju skupne zelene blejske zgodbe in povabila v razkošno zeleno dnevno sobo, ki gosta nagovarja k odgovornemu turizmu, ki ohranja okolje in lepote edinstvenega Bleda. Tako pravijo v javnem zavodu Turizem Bled in dodajajo, da bodo za prometno razbremenitev tudi letos julija in avgusta vzpostavili tri brezplačne proge Bled busa s traso okoli jezera, povezovanjem okoliških vasi s centrom in progo na Pokljuko. Projekt Vprašaj me, sem domačin, ki uspešno deluje že od leta 2018, bo potekal tudi letos med 1. julijem in 15. septembrom. »Z njim učinkovito nagovarjamo goste, jih usmerjamo na površine, namenjene določenim aktivnostim, in spodbujamo k trajnostnemu vedenju,« pojasnijo na Bledu.

Na Bledu je vedno pestro in privlačno. FOTO: Primož Hieng

V Soteski Vintgar so letos predstavili nadgradnjo krožne poti in vključili dve tematski poti, ki skupaj tvorita unikatno izkustveno in interpretacijsko doživetje, ki so ga poimenovali Vintgarjenje. Nakup vstopnic je digitaliziran, na voljo je tudi strokovno vodenje po soteski. Parkiranje avtomobilov neposredno pred Sotesko Vintgar ni več možno, zato so uredili brezplačni električni Vintgar Shuttle, ki sotesko povezuje s tremi bližnjimi parkirišči – centralnim Vintgar Lip ter parkiriščema Vintgar Blejski grad in Vintgar Blejska Dobrava. Neposredno pred sotesko so na voljo parkirišča za motorje in kolesa.

Pletne redno vozijo turiste na otok. FOTO: Primož Hieng

Na Homu so prenovili 1,2 kilometra dolgo pravljično-tematsko pot v Začaran gozd, ki je lahko aktiven izlet za vso družino. Med krošnjami nad Zasipom so postavili sodobno infrastrukturo, gozdne učilnice za prosto igro, nove didaktične pripomočke in dejavnosti, ki so prilagojene tudi za otroke s posebnimi potrebami. Pri prenovi so k sodelovanju povabili različne strokovnjake, od logopedinje do sociologinje, glasbenice in strokovnjakinje za senzoriko in motoriko, ki so tudi strokovno podkrepile dejavnosti Začaranega gozda.

Do konca septembra bodo vsak petek potekali redni enourni vodeni ogledi Bleda.

Od 1. junija do 30. septembra bodo vsak petek potekali redni enourni vodeni ogledi Bleda, z začetkom ob 10. uri in zbirnim mestom pred Turistično-informativnim centrom Bled (Cesta svobode 10). Na ogled se je treba prehodno najaviti na e-naslov info@visitbled.si najpozneje do 8. ure na dan vodenja, vstopnice so na voljo po 10 evrov, za imetnike kartice Julijske Alpe: Bled je ogled brezplačen.

Grajsko kopališče se ponaša z modro zastavo. FOTO: Primož Hieng

Med 28. junijem in 1. septembrom bodo v sklopu Blejskega poletja potekali koncerti na promenadi. Blejski dnevi, z vrhuncem prireditve lučke na jezeru, bodo potekali 19., 20. in 21. julija. Tudi letos bodo predvajali filme na tribunah v Veliki Zaki v sklopu cikla dogodkov Piknik kino, ki bo julija in avgusta.

V sklopu Blejskega poletja bodo koncerti na promenadi.

Za obiskovalce kraja so na voljo zemljevidi pohodniških in kolesarskih poti ter zemljevid Odkrijte Bled v angleško-slovenski različici.