Desetletna North pripravlja svoj prvi album

MEDTEM KO SE mnogi trudijo, da bi jim uspelo v svetu novinarstva, je to tako rekoč čez noč uspelo komaj 13-letni Jazlyn Guerra, ki ima na družbenih omrežjih več milijonov sledilcev, samo na instagramu milijon. Veliki preboj je mladi Newyorčanki uspel pred tremi leti, ko je na ulici srečala slovitega raperja Jay-Z-ja in mu prav nič sramežljivo pod nos pomolila mikrofon. Jazzy, ki je prej že opravljala pogovore z bolj ali manj znanimi športniki in zvezdniki iz sveta zabavne industrije ter jih objavljala na svojem youtube kanalu, je rojena novinarka, samozavestna, inteligentna in s smislom za humor, zaradi njenih rosnih let pa ji intervjuvanci pogosto zaupajo precej več, kot bi starejšim novinarjem.

Pred dnevi je tako Jazlyn na svojem kanalu, ki se imenuje Jazzy's World (Jazzyjin svet), nanj pa je naročenih več kot 680.000 spletnih uporabnikov, gostila North West, ki se je, kot kaže, odločila slediti očetovim stopinjam, saj je Jazzy zaupala, da snema svoj prvi album, slog glasbe, ki ga je izbrala, pa je seveda rap. Kaj več ji iz desetletne North ni uspelo zbezati. Ko jo je vprašala, kdaj bo album izšel, je prvorojenka Kanyeja Westa in Kim Kardashian namreč odgovorila, da še ne ve, prav tako North še ne ve, ali bo pri katerem od komadov sodelovala s slavnim očetom.

Kratki in nejasni odgovori pa niso Jazlyn niti malo zmedli, potem ko se je Westovi zahvalila za sodelovanje, je namreč dejala, da ji je njena »skrivnostna narava« izjemno všeč, kratki pogovor pa si je na spletu že ogledalo več kot 20.000 ljudi. Mnogi so bili nad novico, da se North podaja v glasbene vode, povsem navdušeni, kakor tudi nad dejstvom, da najstnica postaja vedno bolj podobna očetu.

Lahko bi bila Kanyejev klon, ne samo po videzu, tudi obnaša se podobno.

»Lahko bi bila Kanyejev klon, ne samo po videzu, tudi obnaša se podobno,« je zapisal eden od spletnih uporabnikov, ki se je sicer strinjal, da bi morala Kim Kardashian, ki že dolga leta živi vsem na očeh, hčerki priskrbeti nekoga, ki bi jo podučil o javnem nastopanju: »Če si otrok dveh medijsko najbolj izpostavljenih posameznikov, mislim, da je jasno, da boš nekega dne medijska osebnost tudi sam. Kim bi morala North začeti učiti o tem, kako se obnašati med intervjuji in v javnosti, v trenutku, ko je izrazila željo, da bi postala glasbenica.«