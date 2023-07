Vsi so jo občudovali, danes je na robu revščine: Tita očarala, njegovi ljudje so jo zastrupili (FOTO in VIDEO)

Ena najbolj znanih igralk in pevk nekdanje Jugoslavije Olivera Katarina (83), naj bi bila všeč nekdanjemu predsedniku Jugoslavije. Rodila se je marca 1940 v Beogradu kot Olivera Petrović, pozneje pa je postala znana pod imeni Olivera Katarina in Olivera Vučo. Diplomirala je na Akademiji za gledališče, film, radio in televizijo in svojo kariero začela z igranjem v gledališču. Med filmi, v katerih je igrala, so Sanje, Pelodni prah, Derviš in smrt, Nabiralci perja ...

Igralka pa je postala slavna z vlogo romske pevke prav v filmu Nabiralci perja iz leta 1967, ki je prejel zlato palmo v Cannesu in bil nominiran za tujejezičnega oskarja.

Titova žena ljubosumna nanjo, so jo zastrupili ljudje iz Titovega kroga?

Moški naj bi se celo tepli zaradi nje, v svoji avtobiografiji pa je opisala tudi, kako je spoznala Josipa Broza - Tita, poroča Kurir. Trdila je, da je bila Jovanka Broz ljubosumna nanjo in da so jo Titovi ljudje zastrupili.

Bila naj bi edina ženska, pred katero je v občudovanju klečal Salvador Dali.

»Vedno se je lepo odzval, ko sem pela, in sem mu bila všeč na videz. Enkrat, ko sem se pojavila, ga je Jovanka sunila in rekla: 'Izvoli.' Tako sem slišala. Mogoče je bila ljubosumna, zdel se je kot ženskar, a je bil pravi moški, to zagotovo,« je dodala. »Dali so mi nekaj, od česar sem dobila rane v ustih. Grlo, usta, vse je bilo v ranah. Hranili so me po kapljicah,« je povedala.

Po uspešni karieri na robu revščine

Pred leti je Olivera priznala, da je ena najbolj osamljenih žensk v Srbiji in da že več kot 20 let ni bila z nikomer. Srbski mediji so že leta 2017 pisali, da živi v revščini in pomanjkanju. Domnevno naj bi živela v najetem stanovanju v Beogradu in za plačilo računov razprodala pohištvo. Državne pokojnine ji ni uspelo dobiti, vsakič so jo zavrnili.

»Sama sem med štirimi stenami, pozabljena od večine prijateljev in sodelavcev. Kljub temu sem ohranila dostojanstvo in nisem potrta. Nikogar ne bom rotila,« je povedala za srbske medije.