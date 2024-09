Demi Moore: Vrtoglavi znesek za lepotne operacije

61-letna Demi Moore je že nekajkrat zatrdila, da se nikoli ni posluževala lepotnih operacij, čeprav je pred tremi leti z izrazitejšimi ličnicami spodbudila dvome o naravni lepoti, očitno pa ličnice niso edino, kar je popravila.

Daily Mail namreč navaja, da je Moorova za svoj mladostni videz odštela skoraj 300.000 evrov, v kar je všteto povečanje prsi, operacija nosu in drugimi kozmetični pripravki.

Estetski kirurg Mark Solomos je za britanski Hello dejal, da je s pogledom na njen obraz m mogoče ugotoviti, da je z lepotnimi operacijami začela že v mladih dneh in tako je lahko skozi leta videz vzdrževala le z manjšimi popravki. Sklepa, da je dvignila ustnice, bila deležna rinoplastike in si pomaga z botoksom.

Meni, da na obrazu redno uporablja pomladitveno metodo resurfacing ter da ima kirurško napet vrat ter dvignjene veke.

Obraz po njegovem zgovorno izdaja posege: »Gube so minimalne, kar ni običajno za nekoga, ki v njenih letih se ne poslužuje lepotnih operacij,«

je prepričan Solomos in dodaja da so vsi posegi opravljeni zelo diskretno in ohranjajo naravno lepoto bivše žene Bruca Willisa, mame treh odraslih hčera in babice, izstopajo le njene ličnice:

»Glede na dimenzije njenega obraza so nekoliko prevelike. Morda so povečane z vsadki ali z lastno telesno maščobo.«

Igralka je sicer priznala samo en popravek: to so zobje. V oddaji The Tonight Show je dejala, da sta ji sprednja dva izpadla, kot razlog pa je navedla stres.