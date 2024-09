Demi Moore o intimni sceni s Tomom Cruisom: pritisk je bil velik

Demi Moore nikoli ni molčala o seksizmu za kamerami Hollywooda in je vedno glasno opozarjala na to plat zabavne industrije, s katero se je velikokrat srečala tudi sama.

Pred kratkim se je tako spominjala neprijetne izkušnje iz leta 1992, do katere je prišlo med snemanjem filma Zadnji dobri možje, kjer je nastopala ob Jacku Nicholsonu in Tomu Cruisu.

V odkritem intervjuju za Los Angeles Times je 61-letna zvezdnica pripovedovala o incidentu, ki se je zgodil na snemanju, saj so odgovorni za nastajanje filma hoteli posneti intimen odnos med njenim in likom, ki ga je igral Tom.

Pripovedovala je, da je izvršni producent, čeprav lika nista bila romantično vpletena, zahteval, da morata spati skupaj.

Na srečo se je scenarist Aaron Sorkin postavil na njeno stran in zavrnil to zahtevo.

Odgovor zavrnjenega je bil več kot presenetljiv:

»Torej, zakaj smo potem najeli Demi Moore?« Demi si je dobro zapomnila njegove besede, ki so nakazovale na to, kako nizka so včasih pričakovanja do žensk v Hollywoodu.

»Tako so tedaj gledali na nas,« je dejala in poudarila, da so v filmski industriji ženske pogosto definirali glede na njihov odnos do moških.

Njena izkušnja dokazuje, da je filmska industrija ženske vloge velikokrat skrčila na raven romantike in spolnosti, ne glede na to, kakšen je bil pripovedni namen njihovih vlog.

To ni bilo prvič, da se je izpostavila ta težava.

Leta 2011 je v intervjuju za The Hollywood reporter Sorkin sam omenil trenutek, ko je izvršni producent spraševal, zakaj mora biti lik, ki ga je v filmu igrala Demi ženski, če ni romantično povezan z drugim likom:

»Če Tom Cruise in Demi Moore ne bosta spala skupaj, zakaj je Demi potem ženska?« je dejal.

Sorkinov odgovor je bil jasen:

»Odgovor je kot na dlani: edini namen ženskih likov ni spati s Tomom Cruisom.«

Spomin Demi Moore na ta dogodek služi kot opomin na v Hollywoodu že dolgo prisotni seksizem.

Pripravljenost govoriti o tem pa ne priča le o njeni močni osebnosti, temveč poudarja potrebo po stalnem napredku glede odnosa zabavne industrije do žensk, piše menzmag.com.