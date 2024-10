Demi Moore o zdravju bivšega moža: stabilen je …

Februarja lani je družina Brucea Willisa javnosti pojasnila, da se filmska ikona bori s frontotemporalno demenco.

Vest je prišla leto potem, ko so igralčevi najbližji zaupali, da se zvezdnik umika iz sveta filma zaradi afazije, stanja, ki prizadene možgane in povzroča težave z govorom, razumevanjem, pisanjem in branjem.

»Zdravila za stanje še ni in upamo, da se bo v preteklosti to spremenilo. S tem ko Brucejeva bolezen napreduje, si želimo, da bi mediji pozornost namenjali ozaveščanju o njej in raziskavam s tega področja,« so zapisali potem, ko so razkrili, kako bolan je zvezdnik in oddali:

»Bruce je vedno verjel v uporabo glasu za pomoč drugim in mi prosimo za dvig ozaveščenosti o pomembnih temah, tako z vidika zasebnega kot javnega življenja.«

Willisova družina vse od tedaj obvešča javnost, kakšno je stanje igralca.

»Je stabilen. Kar je v tej situaciji dobro, je pa tudi zelo težko,« je prejšnji mesec zaupala njegova hči Tallulah in dodala: »To so težki dnevi, vendar prežeti z veliko ljubezni.«

Zaupala je, da se je od tedaj, ko je zbolel njen oče, naučila modro izkoriščati čas in ceniti vse trenutke, ki jih lahko preživlja z družino, zlasti z očetom.

»Spoznala sem, da teh trenutkov ne smemo jemati za samo po sebi umevne in res mislim, da sva najboljša prijatelja. Mislim, da je zelo ponosen name. Treba je uživati v trenutku. Treba je biti prisoten tu in zdaj.«

Kako je z zvezdnikom, je na nedavnem mednarodnem filmskem festivalu v Hamptonu povedala tudi bivša žena Bruca Willisa Demi Moore.

Na vprašanje, kako je z njenim bivšim možem, je dejala, da je stabilen.

»Veste, to sem rekla že prej. Ta bolezen je, kar ta bolezen je. In mislim, da se moraš res potruditi, da dojameš in sprejmeš, kaj v dejansko je,« je povedala in še enkrat podarila: »Za stanje, v kakršnem je, je stabilen.«