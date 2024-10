Dekle Liama Payna se je v Argentini počutilo kot »talka«, preden se je vrnilo v ZDA

Kate Cassidy, 25-letna vplivnica, se je s svojim fantom Liamom Paynom, nekdanjim članom skupine One Direction, odpravila v Južno Ameriko in obiskala koncert Nialla Horana v Buenos Airesu. Sprva je nameravala ostati le štiri dni, a se je njen obisk podaljšal na več kot dva tedna. Medtem ko je Liam urejal svoj ameriški vizum, se je Kate odločila vrniti v ZDA.

Njen prijatelj je za New York Post povedal, da se je bala, da bi Liam po njenem odhodu začel hoditi na zabave, in je bila razpeta med njim in svojimi obveznostmi doma. Prijatelj je dejal: »Ne more oditi, kdo ve, kaj se bo zgodilo.«

Liam Payne in Kate Cassidy. FOTO: Kgc-03

Po poročanju časnika Mirror je vir povedal še: »Bila sta v Argentini, počutila se je kot talka. Po tednu dni mu je rekla, da želi oditi. Liam jo je prosil, naj ostane. Ves čas je podaljševala svoj obisk, po en dan, dva dni. On je želel, da ostane.«

»Razumem, da ljudje pravijo, da bi morala ostati s svojim bogatim in slavnim fantom, vendar je želela biti doma, v svoji postelji s svojim psom. Hotela se je vrniti domov. Na koncu je rekla, da gre.«

Pred nekaj dnevi je obdukcijsko poročilo, razkrilo, da je nekdanji član One Direction umrl zaradi večkratnih poškodb in »notranjih ter zunanjih krvavitev« po grozljivem padcu s tretjega nadstropja hotela v Buenos Airesu. Policisti in reševalci so pevca našli mrtvega na kraju dogodka prejšnji teden, njegovo truplo pa so prepeljali v sodno mrtvašnico.

»Vse skupaj se zdi neresnično ...«

V čustvenem zapisu na Instagramu je danes, 23. oktobra, Kate izrazila svojo žalost: »Ne vem, kje začeti. Moje srce je zlomljeno, tega ne morem opisati z besedami. Želim si, da bi videl, kakšen vpliv si imel na svet, tudi v temnih časih. Prinašal si toliko sreče in pozitive vsem – milijonom oboževalcev, svoji družini, prijateljem, še posebej meni. Neizmerno si bil ljubljen. Bil si – ne morem reči drugače – moj najboljši prijatelj, ljubezen mojega življenja in vsak, ki si se ga dotaknil, se je počutil prav tako posebno kot jaz.«

»Tvoja energija je bila nalezljiva, razžaril si vsak prostor, v katerega si vstopil. Vse skupaj se zdi neresnično, in težko se sprijaznim z novo realnostjo, da te več ni. Ne znam si predstavljati življenja brez tebe ob strani.«

Kate je delila, da sta le nekaj tednov prej »manifestirala skupno življenje«. Svoje sporočilo je zaključila: »Liam, vem, da bova za vedno skupaj, a ne na način, kot sva si zamišljala. Vedno boš z mano. Dobila sem angela varuha. Ljubila te bom do konca svojega življenja in še naprej, nosila bom najine sanje in spomine povsod, kamor grem.«

Mnogi izrekli sožalje

Liamovi oboževalci so izrazili hvaležnost Kate, ker mu je prinašala srečo in »ga varovala« pred samim seboj. Po njenem čustvenem zapisu so jo v komentarjih podprli številni podporniki.

Mnogi žalujejo za pevcem. FOTO: Hollie Adams Reuters

En oboževalec je zapisal: »Hvala, da si ga varovala, kolikor dolgo si zmogla. Zelo te je ljubil. Žal mi je za tvojo izgubo,« medtem ko je drugi dodal: »Hvala, ker si ga osrečevala tako, kot si ga. Ostani močna, veliko ljubezni.«