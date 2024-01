Mel Gibson: dve resni poškodbi v kratkem času

Mel Gibson je pred nedavnim praznoval 68. rojstni dan, svetovni mediji pa poročajo o vse bolj zapletenem zdravstvenem stanju igralca.

Pred mesecem dni so ga fotoaparati ujeli z mavcem na roki, pred nekaj dnevi z mavcem na nogi.

Ob tej priložnosti ga je spremljala hčerka. Igralec je hodil s težavo in za medije ni bil pripravljen pojasniti, od kod dve tako resni poškodbi v tako kratkem času.

Iz Amerike v Avstralijo

Mel Gibson se je rodil 3. januarja leta 1956 v mestu Peekskill v zvezni državi New York. Odraščal je v irski katoliški družini kot šesti od enajstih otrok. Ko je bil star 12 let, se je njegova družina preselila v Avstralijo.

V Sydneyju je obiskoval fantovsko katoliško šolo. Njegova starša sta bila prepričana, da bo šolanje tam umirilo njegov divji značaj, a to se ni zgodilo.

Z nastopom pubertete je postal še bolj problematičen, pri 13. je užival marihuano, alkohol in se pogosto zapletal v pretepe.

Kasneje se je v njem prebudila želja, da bi postal novinar, vendar je njegova sestra prepoznala bratov igralski talent in ga prijavila na Nacionalni inštitut dramskih umetnosti.

Le nekaj dni kasneje je prejel vabilo na prvo avdicijo. Vse skupaj ga ni prav nič zanimalo, še več, bil je jezen na sestro, ker ga je prijavila brez njegove vednosti.

A tedaj je delal v pakirnici sokov, delo se mu je zdelo dolgočasno, odšel je na avdicijo, zlahka opravil sprejemne izpite in se bolj za šalo kot za res vpisal na Inštitut.

Hitro je pokazal, da je nadarjen, vendar mu šolanje zaradi temperamenta ni šlo najbolje od rok.

V tretjem letniku se je odločil spremeniti življenje na bolje: obril je dolgo brado in postrigel lase, opustil videz uporniškega boema in se bolj zavzel za študiji, ki ga je leta 1977 uspešno končal.

Pestro zasebno življenje

Mel Gibson se je leta 1980 poročil z Robyn Denise Moore, ki jo je spoznal s pomočjo agencije za zmenke. V zakonu, ki je trajal 26 let, je par dobil sedem otrok.

Kljub neizmerni slavi igralec ni znal najbolje z denarjem in je družino večinoma vzdrževala žena, zaposlena kot medicinska sestra.

Zaradi takšnega stanja doma je Mel pogosto zapadal v depresijo in se omamljal z marihuano ter alkoholom. Robyn se je borila s težavami svojega moža vse do leta 1995, ko mu je prvič zagrozila z ločitvijo.

Uspeh filma Pogumno srce iz leta 1995 in dva oskarja, ki ju je tedaj dobil, so ga vrnili na pravo pot in znova mu je uspelo spremeniti življenje. Med drugim je nehal piti in kaditi.

Vendar to ni trajalo večno, depresija, ki ga je spremljala vse življenje, se je vrnila, vrnile so se tudi težave v zakonu.

Par je nekako uspel premagovati krizo za krizo vse do leta 2009, ko se je razšel in kasneje ločil.

Bivša zakonca sta se na sodišču pogodila in Mel je nekdanji ženi plačal več kot 400 milijonov dolarjev, zaradi česar je to še danes ena najdražjih ločitev v zgodovini.

Aprila 2009 se je na rdeči preprogi prvič pojavil v družbi Oksane Grigorijeve, Ukrajinke, ki je že imela sina z znanim igralcem Timothyjem Daltonom.

Še istega leta sta dobila hčerko Lucio. Vendar je zaradi nasilja nad Oksano Mel končal na sodišču, ki mu je dodelilo denarno kazen in družbeno koristno delo. Oksana je zahtevala popolno skrbništvo nad otrokom, a je sodišče to zavrnilo.

Leto 2010 je bilo najslabše leto za igralca. V javnost so prišli zvočni posnetki zvezdnika, ki vsebujejo sovražni govor, rasizem, seksizem in antisemitizem ter pripeljali do tega, da so ga vsi v Hollywoodu bojkotirali.

Bivša žena se sicer stopila na njegovo stran in povedala, da je v zakonu nikoli ni zlorabljal, forenzični dokazi so podali dvom v avtentičnost posnetkov, a igralec je bil že preveč utrujen, da bi bil bitko na sodišču.

Aprila leta 2011 je Gibson končno prekinil molk. V intervjuju za časopis Deadline se je zahvalil svojima dvema najboljšima prijateljicama, Jodie Foster in Whoopi Goldberg, ki sta se v javnosti postavili na njegovo stran, kar zadeva posnetkov pa je povedal:

»Nikoli nisem nikomur grozil zaradi spola, rase, vere ali spolnosti. Pika. Ne obsojam nekaterih, ki to mislijo. Posnetki so bili spretno zmontirani.«

Avgusta 2011 se je Gibson pogodil z Oksano. Dobila je 750.000 dolarjev in deljeno skrbništvo nad Lucio.

Od leta 2014 je Mel v zvezi z nekdanjo šampionko v jahanju in pisateljico, 34 let mlajšo Rosalind Ross. Z njo ima sina, devetega otroka, rojenega januarja leta 2017 v Los Angelesu.

A igralec se ni umiril, še danes velikokrat šokira z izjavami, alkohol je njegova stalnica.

Še vedno dviga prah

Ne skriva nenaklonjenosti do židov in istospolno usmerjenih, 177 centimetrov visok igralec je bil v preteklosti večkrat proglašen za najlepšega in najbolj seksi moškega.

Je prvi Avstralec, ki je bil za filmsko vlogo plačan milijon dolarjev in je na svojem posestvu zgradil cerkev, ki jo obiskuje vsak dan.

Leta 1984 je snemal film Bounty, kjer je igral z Anthonyjem Hopkinsom, s katerim se nista prenašala. Mel je bil alkoholik, Anthony je tedaj abstiniral.

In še ena zanimivost: zavrnil je vlogo v filmu Umri pokončno, ki jo je nato dobil Bruce Willis, piše stil.kurir.rs.