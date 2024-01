Težko bolna zvezdnica kultne nadaljevanke

Ameriška igralka Nicole Eggert, najbolj znana po vlogi v nadaljevalki Obalna straža, je za medije povedala, da ji je bila diagnosticirana težka bolezen: kribriformni rak v drugem stadiju.

51-letna Nicole se je z diagnozo soočila decembra lani in za revijo People povedala, da je mislila, da so simptomi, ki so se pojavili, prvi znaki menopavze: v samo treh mesecih je pridobila 11 kilogramov in oktobra začutila bolečino v levi dojki.

»Bolečina je bila utripajoča in močna. Odšla sem do svoje zdravnice, ona me je poslala na pregled,« je pripovedovala.

Dodala je, da je morala na pregled pri specialistu čakati dlje, skoraj mesec dni, po mamografiji in treh biopsijah pa še ne ve, ali se je bolezen z dojke razširila tudi na druge dele telesa.

»Tu je in treba se ga je znebiti. Vprašanje je, ali moram na zdravljenje pred operacijo ali je najprej na vrsti ta in nato zdravljenje,« je še povedala.

Po pisanju portala Page Six Nicole najbolj skrbi, kako bo bolezen vplivala na njeni hčerki, 12-letno Keegan in 25-letno Dilyn.

»Dilyn je odrasla oseba, a imam še najstniško hčerko, za katero skrbim sama. Nimam družine. Ničesar nimam. To je nekaj, kar moram premagati.

Ona me potrebuje bolj kot karkoli drugega,« je povedala Nicole, ki je v devetdesetih letih v Obalni straši igrala Roberto Summer Quinn, za katero so vzdihovali moški širom sveta.

Po Obalni straži se je njena kariera obrnila navzdol, zapadla je v velike dolgove, leta 2013 je bila prisiljena razglasiti bankrot.

Leto kasneje je začela svoj posel s sladoledom, kar ji je pomagalo, da se je znova postavila na noge, ni pa se veliko pojavljala v medijih.

Tudi v ljubezni ni imela ravno sreče. Nekaj časa je bila zaročena s kanadskim igralcem Coreyjem Haimom. Nekajkrat mu je celo rešila življenje po prevelikem odmerku drog in mu plačala rehabilitacijo, vendar sta se na koncu razšla.

Od leta 2000 do 2002 je bila poročena z Justinom Herwickom, iz razmerja z njim ima starejšo hčer. Identitete očeta mlajše ni nikoli razkrila v javnosti.

Leta 2018 je pritegnila pozornost medijev, ko je igralca Scotta Baioja obtožila spolne zlorabe. On je vse obtožbe zavrnil, vendar priznal, da sta imela, ko je bila ona stara 18 let, spolni odnos. Ona je vztrajala pri trditvah, da igralec laže.

Njen trenutni ljubezenski status ni znan, glede na njene zadnje izjave se predpostavlja, da je samska.