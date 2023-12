Danijela Martinović oboževalcem dovolila pokukati v svoj intimni svet

V njem je objavila peto knjigo, v kateri je bralcem dovolila pokukati v svoj intimni svet, knjigo je izdala tudi v zbirateljski izdaji, v njeno življenje je prišel poseben moški, njena nova pesem se je povzpela v vrh hrvaških glasbenih lestvic.

»Življenje napolni z začetki, stavek iz moje knjige, ki je tudi moj osebni moto. Na nek način je postal in ostal moj življenjski izziv, razlog, da odkrijem sebe in da bralce spodbudim k novim pogledom na življenje.

Kako mi je uspelo, ne vem, a dobivam pozitivna sporočila, vezana na knjigo in to je najlepše, kar se mi je zgodilo. Presrečna sem bila, ko sem slišala, da je najbolje prodajana avtobiografija na Hrvaškem in druga na lestvici skupaj s tujimi, takoj za življenjepisom Matthewa McConaugheya, sledi nama princ Harry,« je Danijela, ki ima na obrazu vedno nasmeh, povedala za Glorio.

Letošnje leto je njen nalezljivi nasmeh dopolnil še nov sijaj v očeh, takšen, kakršnega imajo le zaljubljene ženske.

Slaba izkušnja z internetom, ki jo je njena odvetnica prijavila policiji, se je spremenila v ljubezen, vse se je začelo s telefonskim klicem, ki se je očitno moral zgoditi.

Dogodek jo je povezal s kriminalističnim inšpektorjem Josipom Plavićem.

Potem ko sta se spoznala, sta veliko časa preživela skupaj, se pogovarjala in ugotavljala, da delita iste vrednote, poglede na svet okoli sebe, nekatere sanje.

»Ko neobičajne okoliščine združijo dva popolna tujca, ki do tedaj nista drug o drugem vedela ničesar, potem se vse zdi kot filmski scenarij. Preživljava lepe trenutke,« je povedala pevka.

Izkušen policist, ki jo je očaral, je znan tudi v glasbenih krogih. Je član skupine Izvan zakona, ki se je ponovno združila po 16-ih letih in zanjo sklada, igra kitaro ter poje.

»Tako Josip kot jaz sva bila ob srečanju samska in nisva iskala novega razmerja. Ko je človek zasidran v svojem miru, mu življenje igra melodijo vsakdana.

Tedaj partner pride kot odgovor na ta mir in postane oseba, s katero delite srečo. Treba se je samo prepustiti,« odkriva Danijela.

Pesem, ki jo je posnela z Markom Škugorom je prav tako čez noč osvojila publiko.

Postala je članica žirije hrvaškega šova Zvezde pojejo, kjer se pojavlja v vpadljivih kreacijah in se odločila še za eno spremembo: lase je skrajšala v večno priljubljeno paž pričesko in konice osvežila z rožnatimi prameni.

»Vsi že dobro veste, da obožujem nove začetke, v vsakem se zgodi čarovnija spremembe,« je dodala zvezdnica in priznala, da so ji zrela leta prinesla mir, svobodo in srečo, s čimer je pritegnila pozitivno energijo, ta ji je prinesla vse lepo, kar se ji je zgodilo v tem letu.