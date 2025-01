Na rojstni dan Toše Proeskega sestra delila ganljivo fotografijo (FOTO)

Včeraj bi legendarni makedonski pevec Toše Proeski praznoval svoj 44. rojstni dan. Ob tej priložnosti se je oglasila njegova sestra Dora Proeska in delila čustveno fotografijo, ki je ganila številne oboževalce.

Na fotografiji, ki jo je Dora objavila, je prikazana rojstnodnevna torta z angelskimi krili in križem, v ozadju pa stoji Toševa fotografija. Dora vsako leto obeleži tako Tošev rojstni dan kot tudi dan njegove prezgodnje smrti.

Glasbena legenda

Toše Proeski je bil eden najbolj priljubljenih in talentiranih pevcev na Balkanu. Njegova karizma in izjemen glas sta pustila neizbrisen pečat pri oboževalcih. Žal se je njegovo življenje tragično končalo 16. oktobra 2007 v prometni nesreči na avtocesti Bregana–Lipovac. Star je bil le 26 let.

Snemanje filma

V Severni Makedoniji se pripravlja film o življenju in delu te velike glasbene ikone. Projekt vodi Makedonska radiotelevizija (MRTV) v sodelovanju z večnacionalnimi televizijami z Balkana. Navdih za film je prišel od predsednika vlade Hristijana Mickoskega, projekt pa sta podprla tudi Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za digitalno transformacijo.

Za snemanje igranega filma, dokumentarca in TV-serije o Toši Proeskem so v državnem proračunu zagotovili 1.473.475 evrov. To bo eden največjih projektov v sodobni makedonski kinematografiji, posvečen človeku, ki ga še vedno obožujejo po celotnem Balkanu.

Tošev spomin živi naprej skozi njegovo glasbo in ljubezen, ki jo je delil s svetom. Njegov rojstni dan je še en opomnik na njegovo izjemno zapuščino, ki bo večno ostala v srcih njegovih oboževalcev, poroča informer.rs.

