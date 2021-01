Obožuje Proeskega, skriva punco

je že vsaj desetletje velik oboževalec pokojnega. Po zaslugi mame je izvedel za pevca in spoznal njegove pesmi, ko pa se je resneje začel ukvarjati z glasbo, je makedonski zvezdnik postal njegov vzornik. »Toše Proeski je zame eden najboljših glasbenikov in vzornikov, saj je imel poleg čistega vokala tudi čisto srce. Za zgled mi je lahko v vseh pogledih, poleg vrhunskega glasu in izjemnega talenta je bil skromen in realen. Ne vem, ali bi našel kakšno napako pri njem. Danes bi praznoval 40. rojstni dan in mi je zelo žal, da ga ni več med nami,« pravi Mark. Zdaj se je odločil, da vzornikov spomin počasti tudi s svojo verzijo njegove skladbe Srce nije kamen. »Pesem je eden izmed njegovih večjih hitov, ta ga je postavil v sam vrh glasbene scene. Upam, da bi tudi sam danes stisnil všeček na mojo priredbo,« pove. Čeprav pravi, da je Proeski njegov največji vzornik, Mark ni bil na njegovem koncertu. Zaradi tega mu je nadvse žal. Če bi Toše še živel, bi se Mark opogumil in mu predlagal kakšen duet, saj bi bilo to po njegovem prepričanju naravnost noro. Je pa priznal, da bo nekoč obiskal njegov grob v Makedoniji.»Že lani sem načrtoval in bil tik pred odhodom, potem pa se je zgodila korona in je vse seveda padlo v vodo. Upam, da mi uspe letos, saj si tega nadvse želim,« doda. Da vzornika nadvse ceni, je sklepati tudi iz tega, da bi kakšno skladbo posnel v makedonščini. Doslej tega še ni poskusil, je pa pel že v hrvaščini, angleščini, nemščini in španščini. Za priredbo Srce nije kamen je posnel videospot, in sicer kar v domači dnevni sobi. V videu nastopa mična mladenka, glede katere pa je Mark nenavadno skrivnosten in prav nič zgovoren. Govori in ugiba se, da je to njegovo dekle, a tega pevec ne zanika niti ne potrjuje. »Pustimo malo skrivnostnosti, da bo bolj zanimivo,« še pove.