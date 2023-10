Prvi sosed pevca razkril, kaj mu je povedal nekaj ur pred usodno nesrečo, v kateri je umrl

Pred 16 leti je umrl makedonski pevec Toše Proeski, čez nekaj dni pa bo tudi žalostna obletnica njegove tragične smrti.

Toše Proeski je umrl 16. oktobra 2007 v prometni nesreči na avtocesti A3 Zagreb–Lipovac pri Novi Gradiški na Hrvaškem.

Toše je bil eden najbolj priljubljenih pevcev na Balkanu, njegovo uspešno kariero je prekinila smrt v prometni nesreči na Hrvaškem. Pred žalostno obletnico pa so se ga spomnili njegovi prvi sosedje.

»Zelo ga pogrešamo, bil je velik človek z velikim srcem. Spominjam se ga, ko je bil majhen, potem pa je zrasel v prav dobrega človeka. Videla sem ga sedem ur pred smrtjo, pogovarjala sva se skoraj dve uri. Povedal mi je, da ima gostovanje na televiziji in da gre potem v Zagreb. Po telefonu so domačim sporočili, da je umrl. Nismo mogli verjeti in še vedno ne verjamemo ...Njegovi starši so fizično izčrpani, niso dobro. Vsi ljudje, cel Balkan je žaloval,« je za Blic povedal Tošin prvi sosed.

Toše Proeski se je rodil leta 1981 v Makedoniji in čeprav je že od malih nog nastopal na makedonskih otroških festivalih, je svojo kariero uradno začel leta 2004. Posnel je številne brezčasne uspešnice in sodeloval z velikimi glasbenimi imeni. Makedonski angel, kot ga radi poimenujejo, se nam je usedel v spomin s svojimi romantičnimi uspešnicami in čudovitim glasom.