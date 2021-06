Damiano pognal oboževalce v delirij, roka mu je zdrsnila ... (VIDEO)

Po zmagi na Evroviziji italijanska skupina Maneskin ponovno opozarja nase, a ne z glasbo, ampak početjem moškega dela skupine. Na YouTubu se je pojavil kratek posnetek, ki je povsem obnorel oboževalke pevca(22) in ima v enem dnevu že skoraj 700 tisoč ogledov.Videoposnetek se začne s skupinskim petjem treh moških članov skupine, poleg Damiana sta to še kitaristi Thomas Raggi (20) in bobnar Ethan Torchio (20), v avtomobilu, nato a kmalu postane vroče. V naslednjem kadru v hotelski sobi Damiano po napornem dnevu proti Thomasa naj z njega sleče hlače z leopardjim vzorcem. Kitarist mu je ustregel, oboževalke pa so tako prišle na svoj račun in videle na pol golega pevca, zleknjenega na posteljo. Damiano je še bolj dvignil temperaturo, ko se je pobožal po svoji moškosti.Damiano je pozornost v Rotterdamu zbujal tudi s svojim obnašanjem, ko je ostale člane skupine polival s šampanjcem, na odru pa seje poljubljal tako s kitaristom kot bobnarjem.