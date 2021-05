Divji Damiano šokiral oboževalke: strastno poljubil moškega (VIDEO)

Italijanska skupina Maneskin (ime v danščini pomeni mesečina) je s pesmijo Zitti e buoni slavila na 65. Evroviziji. Pozornost pa so rokerji iz Rima, ki so zasloveli, ko so osvojili drugo mesto v šovu X Factor leta 2017, še bolj kot z zmago vzbujali z vragolijami svojega pevca.naj bi namreč med prenosom v živo na mizici v zaodrju po mnenju mnogih snifal kokain, a pojavile so se fotografije, ki naj bi dokazovale drugače. Damiano je nato ponovno dvignil prah, ko je na odru strastno poljubil moškega.