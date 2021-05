Evrovizijski seks simbol je bil še pred kratkim priden fant (VIDEO)

Pevec italijanske zasedbe Måneskin(22), ki je v soboto zmagala na Evrosongu, je povsem obnorel ženske po Evropi. Poredni rocker, ki dviga pulz tudi mnogim bolj znanim, pa ni bil vedno takšen. Nekateri so namreč na spletu izbrskali fotografije, ki kažejo, da je bil še pred nekaj leti povsem običajen in netetoviran srednješolec. Takrat je tudi spoznal preostale člane skupine,(21),in, ki sta stara 20 let. Glasbo so začeli ustvarjati leta 2016.Damiano, ki je zaročen z vplivnico(25), je danes dosti drznejši, njegova glasbena zasedba ruši predsodke in narekuje trend svobodnega izražanja, moški del skupine pa se brez zadržkov liči in hodi v visokih petah.