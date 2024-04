Ronaldo namerava v Ljubljani kupiti luksuzno nepremičnino

Številni slovenski navijači so bili pred dnevi navdušeni, ker je našo državo obiskal mega zvezdnik Cristiano Ronaldo. Številni so Portugalca prišli pogledat pred ljubljanski hotel, še precej več pa jih je prišlo na tekmo v Stožice, na kateri je igral. Očitno pa niso bili samo slovenski navijači navdušeni nad slovitim nogometašem, ampak je bil nad tem, kar je videl pri nas, navdušen tudi on. Izvedeli smo, da naj bi se zanimal za nakup nepremičnine v Ljubljani.

Katero nepremičnino v Ljubljani bi Ronaldo želel kupiti, nam ni uspelo izvedeti. Naj pa bi bila to ena v središču mesta. Zanjo naj bi odštel dober milijon evrov.

Glede na to, da je trenutno še vedno aktiven nogometaš, ni za pričakovati, da bi v bližnji prihodnosti velikokrat obiskal slovensko prestolnico, bi jo pa lahko večkrat, ko bo končal svojo izjemno kariero.

Ronaldu v Ljubljani zagotovo ne bi bilo dolgčas. Srečal bi se lahko tudi z Luko Dončićem, ki prav tako prihaja iz tega mesta in ga obišče po koncu NBA sezon ter v času reprezentančnih priprav. Z Dončićem se sicer poznata še iz časov, ko sta igrala za košarkarski oziroma nogometni klub Real Madrid.