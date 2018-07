William obiskal prababičin grob

PETERZ - FOTOLIA Oljska gora, kjer počiva princesa Alice. FOTO: Web Peterz - Fotolia

Š PA Princesa Alice si je vedno želela, da bi bila pokopana v Izraelu.

Princ ​je po enem tednu končal zgodovinsko turnejo po Bližnjem vzhodu in zadnji dan posvetil enemu zanj najbolj osebnih obiskov. V Jeruzalemu je namreč pokopana njegova prababica in princ ji je v grobnico položil šopek ter tam prebil nekaj trenutkov v molitvi. Princesaje velika ikona in, kot je po obisku dejal William, je nanjo vsa družina izjemno ponosna, velikokrat se je tudi spominjajo.Alice, ki se je poročila z grškim princem, v življenju ni bilo prizaneseno, kljub temu pa ni pozabila na ljudi okoli sebe in jim je pomagala, kolikor je le mogla. Eno njenih največjih dejanj pa je bilo vsekakor to, da je med drugo svetovno vojno na svojem posestvu v Atenah pred nacisti skrila mnogo Judov in jim rešila življenje. Alice, rodila se je gluha, se je pri osemnajstih letih poročila z grškim princem, kar pa ji ni prineslo nič dobrega. Ko so grško kraljevo družino strmoglavili, je morala v izgnanstvo, kar jo je močno zaznamovalo.Nekaj let pozneje je doživela živčni zlom in sprejeli so jo v sanatorij v Švici, še prej pa jo je zapustil mož. V sanatoriju so ji diagnosticirali shizofrenijo. Po drugi svetovni vojni je ustanovila svoj redovniški red in se tako posvetila veri, da je v redovniški obleki prišla celo na Elizabetino kronanje. Proti koncu življenja se je preselila v Buckinghamsko palačo, kjer je živela zin princem. Umrla je leta 1969 v starosti 84 let. Sprva so jo pokopali v kapeli sv. Jurija v Windsorju, a od nekdaj si je želela, da bi počivala v Izraelu, blizu tete in mentorice, velike ruske vojvodinje. Leta 1988 so ji željo uresničili in njene posmrtne ostanke preselili v grobnico na vrhu Oljske gore.