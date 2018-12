Tik pred abrahamom razmišlja o naraščaju

Z mamo Nancy, ki je predvsem želela, da bi bili s hčerko nenehno videti lepi.

Kdo ve, kaj prinaša prihodnost

Vloga v Netflixovem filmu, kjer igra z lepoto obsedeno mamo debeluške, jo je spomnila na njeno mater. FOTO: Netflix

Boleč odnos z mamo

11.

februarja bo Anistonova stara 50 let.

Za njeno ljubezensko srečo smo najprej celo desetletje navijali ob spremljanju nanizanke Prijatelji, nato pa še vsakič znova v več kot 30 hollywoodskih romantičnih komedijah, v katerih je igrala glavno vlogo. A če so ji v teh scenaristi praviloma namenili srečen konec, ga v njenem zasebnem življenju še nismo dočakali. Osebni ljubezenski vzponi in padci ljubkeže leta vzbujajo zanimanje, sprožajo sočutje in nas spodbujajo, da zanjo držimo pesti in ji želimo, da bi ji tokrat le uspelo.A lepa igralka nad nenehnim pisanjem o svoji ljubezenski sreči in nesreči ter številnih izmišljenih nosečnostih, ki so ji jih od poroke zpripisovali tabloidi, ni najbolj navdušena. »Živimo v družbi, ki ženskam sporoča, da morajo do določenih let postati mame,« je dejala v nedavnem intervjuju za revijo Elle in dodala, da je takšno razmišljanje zastarelo in ga je treba odpraviti.Čeprav se je v začetku 2018 ločila od drugega možain bo 11. februarja 2019 praznovala abrahama, igralka meni, da ni ničesar zamudila in da je še marsikaj pred njo. V intervjuju je med drugim priznala, da je bila vsa iz sebe od veselja ob novici, da je njen prijateljpri 56 letih dobil otroka, ob tem pa namignila, da ne bo dovolila, da bi njena leta določala, ali ima lahko otroke ali ne, in se navduševala nad znanostjo, ki ljudem omogoča, da imajo otroke pozneje v življenju. Na vprašanje, ali jih namerava imeti, je odgovorila: »Kdo ve, kaj mi bo prinesla prihodnost na področju partnerstva in otrok – kako otrok pride k tebi ali ne pride? Danes lahko s pomočjo znanosti in čudeža uspemo v drugem življenjskem obdobju, kot smo bili vajeni nekoč.«Čeprav sta se oba njena zakona končala z ločitvijo, ji ni žal, da je delila del življenja z nekdanjima možema. »Po mojem mnenju sta bila oba moja zakona zelo uspešna. In končala sta se zato, ker sva oba želela biti srečna, včasih pa sreča v določeni ureditvi ni več mogoča.«Lepa igralka je v teh dneh spregovorila tudi o bolečem odnosu z mamo, ki ni bil vedno najboljši in je nemara deloma botroval tudi temu, da se doslej ni odločila za otroke.je veliko pozornosti pripisovala zunanjemu videzu. Obsedena je bila s tem, kako bo videti v očeh drugih, in želela je, da bi tako ona kot njena hči vedno ustvarjali popoln vtis. »Nisem bila otrok, kakršnega si je moja mama želela. To je name močno vplivalo. Bila sem drobna deklica, ki si je želela imeti rada svojo mamo, ona pa je bila preveč zaposlena s stvarmi, ki niso posebno pomembne,« o materi pravi igralka. Ker za mamo ni bila nikoli dovolj lepa, je imela Jennifer v najstniških letih vrsto kompleksov, ki se jih niti v odraslem obdobju dolgo ni mogla otresti.Usoda je hotela, da prav v enem najnovejših filmov, Netflixovem Dumpling' (Cmokec), igra mamo, obsedeno z lepoto. Nancy in Jennifer več let nista govorili. Odnos sta znova vzpostavili po Jenniferini ločitvi od Pitta leta 2005, a trden ni bil. Jennifer mame ni videla več let pred njeno smrtjo leta 2016, vseeno pa je prišla na njen pogreb. Če bo Jennifer kot abrahamovka res postala mama, vsekakor ne bo prva zvezdnica, ki ji je uspelo kaj takšnega. V petem desetletju je leta 2017 prvič postala mama pevka, letos je pri 55 letih rodila petega otroka danska manekenka