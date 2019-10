Razkritja pretresajo britanski dvor! Elizabeta ga je oklofutala, tepli so se za Diano

Pevec Elton John bo še ta mesec izdal biografijo Me, v kateri razkriva pikantne podrobnosti s kraljevega dvora. V knjigi bo mogoče prebrati, kako je spoznal princeso Diano, s katero sta postala dobra prijatelja. Elton je prijatelj kraljeve družine in zato pozna kar nekaj njihovih skrivnosti.



V knjigi je opisal tudi, kako se je kraljica Elizabeta razjezila nad nekim vikontom in mu prisolila par zaušnic. Ko se je njegova sestra zaradi slabega počutja odmaknila v sobo, mu je namreč ukazala, naj gre k njej in poskrbi zanjo. Zraven pa mu je rekla še: »Ne prepiraj se z mano. Jaz sem kraljica!« Elton je vse skupaj opazoval z varnostne razdalje, ko je kraljica to opazila, pa je le skomignila in odšla.



Elton tudi piše, kako je bilo nekoč na večerji z Diano, Richardom Gerom in Sylvestrom Stallonom. Oba sta se zagrela za Diano, ona pa je več pozornosti namenila Richardu. Čez nekaj minut sta se zaradi tega na hodniku skorajda stepla, nato pa ob glasnem preklinjanju jezno razšla, poroča Jutarnji list.