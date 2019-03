Posneli bodo življenje Samanthe Fox

Snemanje nadaljevanke naj bi se začelo do konca leta.

Potekajo pogovori za zanimivo televizijsko nadaljevanko o glasbenici in modelu. Večina moških se je prej spominja po njenem obsežnem oprsju kot po glasbi, čeprav jih je nato razočaralo razkritje, da je bila v razmerju z žensko. O produkciji ni prav veliko znanega, slovito Britanko naj bi upodobila 37-letna igralka, nad izbiro pa naj bi bila Samantha, ki je postala svetovno znana v osemdesetih, več kot navdušena. »Zelo bi bila vesela, če bi Sheridan privolila. Delam na tem. Ona bi bila popolna,« je povedala Samantha.Glasbenica, ki je v osemdesetih letih uživala status seks simbola, je povedala, da bi Sheridan igrala njeno 30-letno različico. Samantha v zgodnejših letih pa naj bi bila prepuščena vzhajajoči zvezdi, vendar njenega imena niso razkrili. Sheridan ima zelo veliko izkušenj z vlogami na malih zaslonih, saj je nastopila v nadaljevankah, kot so Royle Family, Gavin and Stacey ter Jonathan Creek. Pogosto smo jo lahko občudovali tudi v produkcijah West Enda, kjer se redno pojavlja od leta 2006 – nastopila je v predstavah Little Shop of Horrors, Legally Blonde in A Midsummer Night's Dream. Pogovori z njo naj bi bili še v zgodnji fazi, a je 52-letna Samantha optimistična. Po neuradnih podatkih so se že večkrat sestali, prav tako naj bi se snemanje začelo že pred koncem letošnjega leta.Spomnimo se, da se je kariera Samanthe Fox začela, ko je bila stara komaj 16 let. Takrat jo je njena mama prijavila na lepotno tekmovanje. Naslednji korak so bile žgečkljive slike mogočnega oprsja, ki je postalo njen zaščitni znak. Goloti se je odrekla leta 1986, ko se je odločila poizkusiti svojo srečo v glasbeni industriji. Že istega leta je imela na prvem albumu Touch Me megauspešnico Touch Me (I Want Your Body). Z njo je zasedla vrhove glasbenih lestvic v kar 17 državah. Od takrat je njena slava drsela navzdol in Samantha je utonila v pozabo. Svojčas se je preživljala z nastopi v resničnostnih oddajah, kot so Big Brother, I'm a Celebrity... Get Me Out of Here in Come Dine With Me.