Po 20 letih ljubezni se bosta končno poročila

guliver/cover images Emma vidi le še ljubezen.

instagram Po toliko letih skupaj sta prepričana o svojih čustvih.

Imata natanko 12 mesecev, da si izmenjata zaobljube.

instagram Bosta sinovoma dala še enega bratca ali sestrico?

Težko bi bila bolj prepričana, da se ljubita in jima je usojeno, da se skupaj postarata.insta se namreč zaljubila že pred 20 leti, in četudi sta v razmerju naletela na nekaj čeri, zaradi katerih sta se dvakrat za krajši čas celo razšla, je njun odnos od leta 2004 trden in stanoviten.Kar sta golobčka, ki sta se jima iz ljubezni tudi že rodila dva otroka, svetu izkričala z zaroko pred osmimi leti. A se od tam nato nista premaknila. Zadovoljno sta živela kot zaročenca, o poroki nista veliko razmišljala, dokler ni nekdanje članice skupine Spice Girls predlani spreletelo, da bi, ko bi ljubega lahko klicala možek, to prav prijetno zvenelo.»Bilo bi lepo. Morda bi se morala zorganizirati in si vzeti čas za poroko,« je razpredala, osemletno zaroko, ki ju še ni pripeljala do poroke, pa pripisala njunima malce zmedenima značajema.»Oba sva namreč vodnarja,« je s prstom kot na grešnega kozla pokazala na astrološko znamenje. No, zdaj si je hitro priskrbela poročno dovoljenje. Kar pomeni, da imata z dragim natanko 12 mesecev, da si izmenjata zaobljube. To jima bo verjetno tudi uspelo, saj naj bi se že odločila za precej preprosto poroko v londonski mestni hiši Old Marylebone, kjer sta si večnost obljubila tudi sirinLjubezenska puščica ju je zadela že leta 1998, a sta že po manj kot letu romance zakorakala po ločenih poteh. Lepotička si je leto dni lizala srčne rane v objemu nogometaša, a jo je usoda že leto pozneje, jeseni 2000, pahnila nazaj v Jadov objem. Za dve leti, potem pa nesoglasij vnovič nista znala zgladiti drugače kot z razhodom.Od 2004., ko sta se še v tretje našla, pa sta nerazdružljiva; njuno srečo je pred 11 leti okronal prihod prvorojencain štiri leta pozneje še, sin številka dve.Od zaroke in Tatovega rojstva je v Emminem družinskem življenju vse ostajalo nespremenjeno. Zdaj pa sta pred vrati morda kar dve koreniti spremembi. Ne le da bo zvezdniški parček naposled izmenjal poročne zaobljube, intenzivno naj bi razmišljala tudi o tretjem otroku.»Sem zelo materinska, Jade pa je kot oče odličen. Seveda za otroka potrebuješ čas. Končna odločitev še ni padla, se pa o tem vsekakor veliko pogovarjava.«