Kakšen šok, umrla pevka skupine Roxette

Švedska pevka(61), najbolj znana kot ženska polovica dua Roxette, je umrla zaradi zapletov, ki so bili posledica tumorja na možganih, v ponedeljek zjutraj, je sporočil njen menedžer. Za seboj je pustila možain dva otroka, hčerko(26) in sina(23). Družina je sporočila, da bo pogreb potekal v ožjem družinskem krogu.Marie insta Roxette ustanovila leta 1986 in dosegla svetovno slavo z uspešnicami kot so It Must Have Been Love, Joyride, Listen To Your Heart in The Look.Marie so tumor na možganih diagnosticirali leta 2002, potem ko je omedlela. Zdravniki so ji povedali, da ima le 20 odstotkov možnosti za preživetje, a je po dolgem zdravljenju okrevala. Sledili sta operacija in kemoterapija, po kateri je oslepela na eno oko in skoraj izgubila sluh, več mesecev po operaciji pa ni mogla govoriti. Z Gesslejem sta se ponovno združila leta 2011, ko sta odšla na turnejo, pred tem pa sta leta 2010 nastopila na poroki švedske prestolonaslednice, princese. Leta 2016 se je morala odpovedati koncertiranju.