Jennifer Lawrence snema z novinkama

Več kot le igralka

Z vlogo v pretresljivi drami Na sledi očetu je dosegla zavidljiv uspeh.

29

let je stara, a je že izjemno izkušena igralka.

Njena kariera je v zadnjem desetletju napredovala s svetlobno hitrostjo, zato ni nikogar presenetilo, da je dosegla rob izčrpanosti.si je tako resnično zasluženo privoščila enoletni predah od Hollywooda, zdaj se polna novih moči in energije podaja v nove projekte.Svoj talent bo tako v kratkem delila z mlado gledališko režiserko, ki se bo prvič preizkusila na velikem platnu, scenarij pa ima v rokah prav tako novinka. Sodelovanje so že potrdili izkušeni producenti(Ni prostora za starce),(Lady Bird) in, ki je z Lawrenceevo že sodelovala pri uspešnicah Za dežjem posije sonce, Ameriške prevare in Igre lakote, dvojica ambicioznih hollywoodskih dam pa bo projekt podprla s svojo producentsko hišo Excellent Cadaver. Vsebina filma še ni znana, jasno je le, da gre za dramo, katere snemanje so začeli že poleti, oskarjevka, pri komaj 29 letih že izjemno izkušena v filmski industriji, pa je nad delovnim okoljem in ekipo menda navdušena.Jennifer Lawrence se je v igralske vode podala že v najstniških letih, med najobetavnejše zvezde pa se je povzpela s pretresljivo dramo Na sledu očetu 2010., ki ji je prinesla nominacijo za oskarja. Utrdila se je v franšizah X-Men in Igre lakote, oskarja pa ji jeprinesla simpatična zgodba s povsem zvezdniško zasedbo Za dežjem posije sonce. Ameriške prevare so bile še ena češnjica na vrhu njene smetane uspehov, z grozljivo Mati! pa je dokazala, da je sposobna prepričati v vseh žanrih. Pred meseci je predstavila še en film iz cikla X-Men, še pred tem pa triler Rdeči vrabec, v katerem je navdušila kot ruska vohunka.Toda Jennifer že dolgo ni več le nadarjena in uspešna igralka: neprizanesljivo rivalstvo in nič kaj prijazne razmere v Hollywoodu so jo prepričali, da mora s svojim vplivom in močjo pomagati do ureditve razmer v filmski industriji, danes pa velja tudi za zagrizeno feministko in podpornico žensk na političnem prizorišču. Svoje znanje in čas je posvetila tudi OZN, kjer je ozaveščala o revščini in lakoti, redno podpira paralimpijske igre. Na mladih svet stoji, je prepričana, zato se je med oddihom posvetila tudi mladostnikom in jih poskušala prepričati o pomenu udeležbe na volitvah in izbiri pravih voditeljev. V letu, ko je delo potisnila na stranski tir, pa je zagotovo našla čas tudi za svojega zaročenca, mogočnega trgovca z umetninami, s katerim naj bi skrivaj že dahnila usodni da.