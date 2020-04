Elton John je prepeval na vrtu (VIDEO)

Lady Gaga je bila glavna povezovalka spletnega dogodka. FOTOgrafije: Global Citizen/Twitter

Minuli konec tedna je na svetovnem spletu potekal osemurni globalni multimedijski megadogodek One World: Together at Home (En svet: skupaj doma), na katerem je od doma nastopila vrsta svetovno znanih glasbenikov, komikov in igralcev pa tudi vsakdanjih Zemljanov in borcev proti koronavirusu.Organizirali sta ga Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in neprofitna organizacija Global Citizen, dogodek pa je povezovala ameriška pevka in igralka, ki se je zahvalila vsem zdravstvenim delavcem, trgovcem, dostavljavcem, poštarjem in vsem, ki se v teh časih izpostavljajo tveganju. Pri povezovanju so ji pomagali še trije veliki ameriški televizijski voditeljiinPrvi del je začela britanska igralkaiz nanizanke Dobro mesto, ki je poudarila, da dogodek ni namenjen zbiranju denarja: »Pospravite denarnice. To ni teleton. Tukaj smo samo zato, da vam ponudimo neverjeten šov z izjemnimi nastopi v živo.«V prvih urah so se zvrstili domači nastopi znanih osebnosti z vsega sveta, kot so britanski nogometni zvezdnik, nekdanji ameriški prvi damiin, ameriška pevka, hongkonška pevka, indijski skladatelj in pevecter emiratski glasbenik, ameriški igralecpa je poskrbel za dozo humorja z videom, v katerem se trudi delati sklece, plavati in plesati. Zvezdniki so pozivali ljudi, naj ostanejo doma, si redno umivajo roke, se držijo omejevanja družabnih stikov in pritiskajo na politične voditelje, naj poskrbijo za pogostejše izvajanje testov na koronavirus in gradijo močnejši zdravstveni sistem.Nastopili so legendarni Rolling Stones:inso v živo – vsak s svojega doma – zaigrali uspešnico You Can't Always Get What You Want.je v spomin nazapel njegovo uspešnico Lean on Me, nekdanji beatlepa je z besedami, da je bila njegova mama medicinska sestra in babica, zapel pesem Lady Madonna.Skuštranaje sedela za klavirjem in zaigrala Soon You'll Get Better, pevec skupine Pearl Jamje zapel River Cross,pa je na vrtu prepeval I'm Still Standing.sicer ni imela glasbene točke, je pa opozorila na dejstvo, da je delež smrtnih žrtev covida-19 med temnopoltimi državljani ZDA nesorazmerno višji, in pozvala gledalce, naj pazijo nase.Čeprav ni šlo za javno zbiranje denarja, pa je bil dogodek kljub temu namenjen spodbujanju donaciji sredstev za WHO-jev sklad za hitro odzivanje na covid-19, predvsem filantropskih milijarderjev in bogatih korporacij, ki so doslej prispevali že kakih 150 milijonov dolarjev (138 milijonov evrov).