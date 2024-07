Česa vse Kate Middleton ne sme več početi

Odkar je postala članica britanske kraljeve družine in odkar je potem, ko je njen tast postal kralj, dobila naziv valižanska princesa, mora Kate Middleton upoštevati kar veliko pravil in prepovedi.

Nekaj za običajne smrtnike vsakdanjih stvari, ki jih kot princesa ne sme početi, je zbral portal Cheatsheet.

Ne sme voliti

Člani britanske kraljeve družine v javnosti ne smejo izražati političnega stališča in prepričanja, saj morajo v odnosu do vladnih vprašanj vedno ohranjati nevtralen položaj.

Kar pomeni, da tudi Kate Middleton ne sme voliti in ne kandidirati na političnih položajih.

Nobenih selfijev s princeso

Kadar so višji člani kraljeve družine v javnosti, si marsikdo, ki jih sreča, želi z njimi posneti selfi. Pa vendar je stisk roke in pozdrav praviloma vse, kar dobijo do Kate Middleton.

Selfiji niso dovoljeni, čeprav se to pravilo nekoliko rahlja. Princ William ga je denimo prekršil pri srečanju s Taylor Swift.

»Načeloma velja, da imajo kraljevi raje osebni stik kot snemanje selfijev s tistimi, ki jih pridejo pozdravit,« je povedala kraljeva komentatorka Victoria Arbiter.

Nobenih avtogramov

Tudi oboževalci, ki bi princeso prosili za avtogram, bodo razočarani, saj kraljevi ne bi smeli dajati teh.

Zakaj? Ker bi njihove kopije kdo lahko izrabil za goljufije in poneverbe.

Brez družabnih medijev

Valižanska princesa rada fotografira otroke in druge prizore, a posnetkov na svojem osebnem profilu na družabnih omrežjih ne more objavljati, kajti ti so zanjo, kot za vse višje člane kraljeve družine, prepovedani.

Imata pa z možem uradni instagram profil, na katerem delita utrinke s poslovnih ter včasih tudi osebnih dogodkov.

Vse, preden gre v objavo, mora pregledati služba za stike z javnostjo palače Kensington.

Ne more služiti svoje plače

To najbrž ni presenečenje, kot višja članica britanske kraljeve družine se princesa Kate ne sme ukvarjati s pridobitveno dejavnostjo in služiti svojega denarja.

Tistih fotografij, ki jih posname, torej ne sme prodati.

Ne sme jesti školjk

Pravilo, ki velja za vse višje člane kraljeve družine: školjke so na njihovem meniju prepovedane, saj bi z njimi tvegali zastrupitev s hrano ali alergijo na te morske plodove.

»To je povsem razumljivo. Ne želimo tvegati, da bi kdo od kraljevih v javnosti utrpel zastrupitev ali resno alergijo. Zlasti ne, kadar so na obisku v tujih deželah,« je ta časopis Woman & Home pojasnil nekdanji butler Grand Harold.

Za časa kraljice Elizabete II. je bilo pravil še več.

Nekdanji kraljevi chef Darren McGrady je povedal, da nikoli niso pripravljali ničesar s česnom ali čebulo in da so bili krompir, testenine in riž za večerjo prepovedani.

Kralj Karel III. je na dvoru prepovedal pašteto iz gosjih jeter. Razlog: skrb za živali.

Pravilo konec obroka

Tako kot vsi ostali za kraljevo mizo mora tudi Kate Middleton, ko kralj odloži pribor, prenehati jesti.

Nič monopolija za princeso

Kate je po naravi tekmovalna, vendar po pisanju časopisa The Telegraph monopolija ne sme igrati, saj je ta igra na dvoru prepovedana.

Prepovedala ga je pokojna kraljica, ki je menila, da igralci med igranjem postanejo preveč zlobni in pohlepni.

Brez nežnosti v javnosti

Ko sta se poročila, sta si William in Kate na balkonu izmenjala poljub, a ta je bil najbrž njun edini, ki ga je videla javnost.

Kraljevi naj si namreč ne bi izmenjevali nežnosti, kadar so obdani z množicami.