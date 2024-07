Tega ni storil še nihče: odločitev valižanske princese

V novem dokumentarnem filmu o življenju britanske kraljeve družine je med drugim odkrito, da se je Kate Middleton odločila presekati dolgoletno kraljevo tradicijo in sama prevzeti fotografiranje zasebnih družinskih trenutkov.

Odločitev je sprejela, da bi se izognila dodatnemu pritisku javnosti in se tej nalogi kljub bolezni, za katero se trenutno zdravi, ni odpovedala.

Dokumentarni film z naslovom Sto dni, ki je pretreslo kraljeve (A hundred days that rocked the royals) je nastal za britanski televizijski program Channel 5.

V njem je navedeno, da je Kate iskala način, kako možu, princu Williamu pomagati pri odnosih z javnostjo in omiliti negativno pozornost tiska, ki ji je kraljeva družina pogosto izpostavljena, piše portal Marca.

To je storila tako, da je fotografiranje družinskih trenutkov vzela v svoje roke.

Zaveda se, da javnost zlasti zanima, kako odraščajo njeni otroci, a ve tudi, da je zanje lažje in so izpostavljeni manjšemu pritisku, če jih fotografira sama in fotografije pošilja tiskovnim agencijam ter jih objavlja na družabnih omrežjih.

Do sedaj je palača Kensington objavila nekaj družinskih fotografij, ki jih je posnela, nazadnje s princem Williamom in otroki na očetovski dan.

Razen polomije s fotografijo na letošnji materinski dan so posnetki, ki nastanejo v zavetju družine valižanskega princa in princese, vselej čudoviti in deležni velike pohvale, fotografiranje je vendarle princesina strast.

Britanski medijo navajajo, da je prvič, da v kraljevi družini za družinske fotografije niso zadolženi kraljevi fotografi.