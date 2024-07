Zakaj otroci Kate Middleton niso obiskali v bolnišnici? Princesa je zmogla vse razen tega

Britanska kraljeva družina preživlja zelo težko in burno obdobje, polno dogodkov, ki so jo pripeljali v središče medijske pozornosti. Po objavi, da je kralj Charles zbolel za rakom, smo izvedeli, da je ista bolezen prizadela tudi valižansko princeso.

Namesto da bi trošila energijo za medijske izjave, se je Kate odločila, da se popolnoma umakne z oči javnosti in se posveti okrevanju. Po operaciji in zdravljenju, ki ju je prestala, je tako ni bilo videti nikjer, znano pa je, da v treh tednih, ki jih je preživela v bolniški postelji, ni imela stikov niti z lastnimi otroki.

Mnogi so se spraševali, zakaj je tako. Najnovejša poročila iz revije Vanity Fair razkrivajo nekatere ključne odgovore, ki so v javnem interesu daleč onkraj meja same Britanije. Navajajo, da je bilo vse v skladu z načrti in da princesa »ni želela, da bi jo otroci videli v pižami, medtem ko je bila priklopljena na monitorje in cevi«.

Izbrala je videoklic

Namesto tega je vsak dan govorila z domačimi preko videoklicev. Otrok ni želela dodatno travmatizirati, zato jih je klicala prek ene od aplikacij, ko se je počutila in je bila videti dobro.

»Doma so bile stvari precej običajne, George je denimo igral ragbi proti drugi šoli, medtem ko je bila Kate v bolnišnici,« je povedal družinski prijatelj.

Po operaciji je sledil boj za življenje, terapije, zdravila, počitek, vendar je bila princesa v tem času doma, popolnoma izolirana od zunanjega sveta, da se je lahko popolnoma posvetila okrevanju.