Camilla nima sramu? Osebo, ki jo je noro ljubila pred kraljem, razglasila za svojo desno roko

Kraljica soproga Camilla Parker je, kot kaže, začela suvereno vladati in očitno ji je le malo mar za to, kar si mislijo drugi. Namreč, medtem ko kralj Karel III. razmišlja o zmanjševanju števila zaposlenih, je njegova soproga za svojo desno roko razglasila kar svojega bivšega moža Andrewa Parkerja Bowlesa (82).

Upokojeni vojak je namreč zastopal Camillo na pogrebu njenega bratranca v drugem kolenu. Očitno je to prva v vrsti nalog, ki jih bo Andrew opravljal v imenu kraljeve družine. »Vesel je, da lahko naredi nekaj, kar se od njega zahteva. Še vedno uživa v toplem odnosu s Camillo,« je povedal vir blizu družine.

Zapletena ljubezenska razmerja

Camilla in takrat še princ Charles sta se spoznala na polo tekmi leta 1970, ko sta med dežjem poiskala isto zavetje. Navihana Camilla je princa očarala, hodila sta tri leta, dvakrat jo je neuspešno zaprosil, piše stil.kurir.rs. Ko se je pridružil britanski mornarici, ga je Camilla zapustila, saj si ni delala iluzij, da se bo njuno razmerje srečno končalo. »Ko so jo predstavili princu Charlesu, je on mislil, da je precej posebna, ona pa je le želela dati Andrewu, ki se je zapletel s sestro Charlesa, princeso Anne, lekcijo. Zato je imela kratko romanco s Charlesom, ki se je vanjo zaljubil, a ga je kmalu zapustila,« pravi družinski biograf.

Razlog za razhod je bil prav Andrew, častnik kraljeve garde, ki je prekinil vse odnose s princeso, Camilla pa mu je takoj dala novo priložnost. Poročila sta se 4. julija 1973, med gosti sta bili celo princesa Anna in kraljica Elizabeta II. Paru sta se rodila hči Laura (44) in sin Tom (47).

Andrew se je rad spogledoval in zabaval z drugimi dekleti, Camilla pa naj bi Charlesa izkoriščala zato, da je moža delala ljubosumnega. Nobeden od njiju se ni kaj dosti trudil z zvestobo, zelo zanimivo je, da sta vedela za afere drug drugega, a jima to ni preprečilo, da bi nadaljevala skupno življenje, vse do trenutka, ko je javnost izvedela za romanco med Camillo in Charlesom. Tako sta se leta 1995 uradno ločila.

Leto pozneje se je Andrew poročil s svojo ljubico, ki je leta 2010 umrla za rakom, na njenem pogrebu je bila tudi Camilla, ki je podprla svojega nekdanjega moža. S to potezo je pokazala, da sta ostala v zelo dobrih odnosih in da si v težkih trenutkih še vedno stojita ob strani.