Karel III. prekinil 185-letno tradicijo: naredil bo nekaj, kar ni še nihče, razlog je osebne narave

Kralj Karel III. (73), ki je septembra letos zasedel britanski prestol, se je po poročanju britanskih medijev odločil prekiniti 185-letno tradicijo. Novi britanski kralj in njegova soproga Camilla se namreč ne bosta vselila v Buckinghamsko palačo, kjer živijo vsi britanski kralji in kraljice od leta 1837, ko je prestol zasedla kraljica Viktorija.

Njuna rezidenca bo še naprej Clarence House, ki je nekaj minut hoje oddaljena od Buckinghamske palače in kjer živita od leta 2003. »Charles ni oboževalec 'velike hiše', kot pravi palači. Ne vidi je kot prihodnjega doma ali hiše, ki bi v sodobnem svetu imela namen. Verjame, da vzdrževanje palače, tako z materialnega kot okoljskega vidika ni trajnostno,« je dejal vir blizu novega kralja. Dodal je še, da si Charles želi Buckinghamsko palačo odpreti za javnost. »Spoznal je, da se mora vse razvijati in da v moderni dobi ljudje želijo vstopiti v palače. To podpira in jih šteje za javne prostore in ne zasebne,« je vir zaupal Sunday Timesu.

Buckinghamska palača bo še naprej uradni sedež monarhije, menda pa se kralj tja ne bo preselil niti leta 2027, ko bo popolnoma prenovljena.