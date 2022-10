Kraljica soproga Camilla vse življenje noče storiti ene stvari: »Nihče me ne bo prisilil«

Čeprav je ljubiteljica nakita, si kraljica soproga Camilla nikoli v življenju ni želela preluknjati ušesa in je nosila izključno uhane z zaponko. »Zagotovo si ne bom preluknjala ušes, nihče me ne bo prisilil v to. Zavračala sem to doslej in še naprej bom. Zagotovo si ne bom premislila zdaj pri svojih 75 letih,« je nedavno dejala. Camilla je mnenja, da gre pri praksi luknjanja ušes za omadeževanje človeškega telesa.

So pa princese Kate in Meghan Markle ter celo pokojna kraljica Elizabeta imele preluknjana ušesa in so (bile) znane kot velike ljubiteljice klasičnih uhanov.