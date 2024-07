Britanski dvor žaluje, Harryju in Williamu je umrl stric

V starosti 82 let je umrl zasebni tajnik kraljice Elizabete II. Lord Robert Fellowes, ki je bil svak princese Diane in stric princev Harryja in Williama.

Britanski dvornik je bil najpomembnejši svetovalec pokojne monarhinje med letoma 1990 in 1999 med ločitvami treh kraljičinih otrok in Dianino smrtjo. Pomagal je kraljici skozi to, kar je poimenovala 'annus horribilis' leta 1992, ko je bil Charles v vojni z Diano, Andrew se je ločil od Sarah in tudi Anne se je ločila, grad Windsor je zgorel in še javno mnenje se je obrnilo proti kraljevim.

Lord Fellowes je bil tudi prisiljen zanikati bizarne trditve lastnika Harrodsa Mohameda Al Fayeda, da je bil vpleten v zaroto za umor njegovega sina Dodija in Diane. Leta 1978 se je poročil z lady Jane Spencer, Dianino starejšo sestro, in rodili so se jima trije otroci - Alexander, Eleanor in Laura, ki je botra princese Charlotte.

V poznejšem življenju je ostal dodatni svetovalec Elizabete II. do njene smrti septembra 2022, v Netflixovi seriji The Crown pa ga je upodobil igralec Andrew Havill.

Lord je umrl iz neznanih vzrokov 29. julija, načrti pogreba pa niso bili razkriti.