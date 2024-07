Brandonovo slovo od Brende: »Šokiran sem in žalosten. Pogrešal jo bom«

»Šokiran in užaloščen sem zaradi smrti prijateljice Shannen. Pogrešal jo bom. Pošiljam ljubezen njeni družini v tem mračnem času,« je 53-letni igralec zapisal na Instagramu.

Jason Priestley je v seriji Beverly Hills 90210 igral Brendinega (Shannen Doherty) brata Brandona. Igralec je podpiral Shannen tudi med njenim bojem z rakom.

Pred nekaj leti je na družbenih omrežjih objavila šokantne fotografije, na katerih si je v solzah obrila dolge lase, ki so ji začeli izpadati zaradi posledic kemoterapije. Jason je takrat na Instagramu zapisal: »Kar je naredila in objavila fotografije na Instagramu, je bilo neverjetno pogumno. Shannen je močno dekle in borka in vem, da bo zmagala. Vem, da bo v redu.«

Umrla po dolgem boju z rakom dojke

Spomnimo, da je Shannen Doherty, zvezda serije Čarovnice, umrla po dolgem boju z rakom. Stara je bila 53 let.

Doherty je bila februarja 2015 diagnosticirana z rakom dojke, leta 2017 pa je naznanila, da je v remisiji. Leto kasneje je sporočila, da se je bolezen razširila na bezgavke. Maja 2016 je prestala mastektomijo. Leto zatem se je bolezen umirila, a že leta 2019 je Shannen ugotovila, da se ji je rak vrnil, razširil in je v četrti fazi.

Shannen Doherty, ki je zaslovela v seriji Beverly Hills 90210, je umrla po bitki z neozdravljivo boleznijo. FOTO: Youtube

Delala je naprej in ni obupala. Junija 2023 je sporočila, da se je rak razširil na njene možgane in da je ponovno deležna obsevanja. Aprila je razkrila, da se pripravlja na odhod.

Mislila na druge

»Trenutno je moja prioriteta mama. Vem, da ji bo težko, če bom umrla pred njo. Ker ji bo v vsakem primeru težko, ji želim olajšati stvari. Nočem, da ima potem kup stvari, s katerimi se bo morala ukvarjati. Ne želim imeti štirih skladiščnih enot, polnih pohištva,« je takrat pojasnila.

Beverly Hills 90210 FOTO: Press Release

Dodala je tudi, da ji to, da se znebi premoženja in imetja, pomaga, da omogoči »čistejši in lažji prehod za družino«.