Shannen si bomo zapomnili po igralskih vlogah in po pojavljanju v tabloidih

Po dolgi bitki z rakom je minuli konec tedna v starosti 53 let umrla ameriška igralka Shannen Doherty, zvezdnica številnih kultnih serij in filmov, ki so oblikovali pop kulturo poznih osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja, med katere sodijo predvsem film Heathers ter televizijski seriji Beverly Hills 90210 in Čarovnice. Dohertyjeva je že več let javno govorila o svojem boju z rakom dojke, potem ko je leta 2015 razkrila, da se zdravi zaradi te bolezni. Lani so ji odstranili še možganski tumor in ugotovili, da je rak metastaziral tudi na njene kosti.

Televizijska zvezda

Igralka je že v mladih letih opozorila nase, ko ji je režiser in igralec Michael Landon leta 1982, še preden je bila stara enajst let, ponudil vlogo Jenny Wilderin v Mali hišici v preriji. Leta 1988 je nastopila v kultni črni komediji Heathers, v kateri je igrala eno od žlehtnih deklet iz naslova filma, svetovno slavo pa si je prislužila kot Brenda Walsh iz priljubljene televizijske nanizanke Beverly Hills 90210. V seriji je igrala dijakinjo iz Minnesote, ki se skupaj z bratom dvojčkom Brandonom (Jason Priestley) trudi, da bi se vklopila med nove sošolce in sošolke na srednji šoli, kamor hodijo otroci bogatašev, pri tem pa se zaplete v ljubezenski trikotnik s sošolcema Dylanom McKayem (Luke Perry) in Kelly Taylor (Jennie Garth).

Leta 2019, preden se je rak vrnil. FOTO: Michael Tran/AFP

V resničnem življenju se je Dohertyjeva dejansko redno prepirala z Garthovo in drugimi igralskimi kolegi iz serije, kar so seveda z veseljem pograbili tabloidi, pri tem pa se ji vedno zdelo, da so le še podpihovali in napihovali govorice o nesoglasjih na snemanju. Beverly Hills 90210 je zapustila v četrti sezoni leta 1994, medtem ko so serijo brez nje snemali še do leta 2000.

Leta 1998 ji je producent Aaron Spelling (ki je produciral tudi Beverly Hills 90210) v novi nadnaravni nanizanki Čarovnice ponudil vlogo Prue Halliwell, najstarejše od treh sester z magičnimi sposobnostmi. Serija je bila uspešnica, a tudi redna tema tabloidnih novic o nesoglasjih v zakulisju. Revija People je Shannen Doherty označila za »ikonično slabo dekle devetdesetih let«, pri čemer je navajala njeno nenehno ponočevanje, zamujanje na snemanja in prepire s soigralci.

Shannen (desno) s televizijskima sestrama iz Čarovnic FOTO: Spelling Television

Pometanje s preteklostjo

Leta 2023 je v podkastu z naslovom Bodimo odkriti s Shannen Doherty (Let's Be Clear with Shannen Doherty) dejala, da prevzema »polno odgovornost za svoja dejanja«, in priznala, da jo je »malo zaneslo«, ko je v svojih zgodnjih dvajsetih pogosto obiskovala nočne klube. Poudarila pa je tudi, da je bila veliko bolj zgovorna kot druge ženske, ki so tedaj delale na televiziji, saj je neposredno povedala Spellingu in drugim, kadar se ji je zdelo, da bi bilo treba izboljšati scenarij.

»Vzgojili so me v duhu, da moram izraziti svoje mnenje, pri čemer sem se borila proti 'mašineriji', proti moškim, ki v resnici niso želeli slišati mojega mnenja,« je povedala v podkastu. »Pozneje sem se naučila umetnosti diplomacije, ugotovila sem, da obstaja lepši način, kako povedati nekatere stvari,« je priznala Dohertyjeva, ki je še povedala, da sta se z Garthovo pobotali, ko sta odrasli in prerasli najstniške spore.

Po serijah Beverly Hills 90210 in Čarovnice je ostala zvesta televiziji, posnela je vrsto filmov in nanizank in nastopala v resničnostnih šovih, pojavila pa se je tudi v obeh poznejših ponovnih zagonih svoje najuspešnejše serije, imenovanih 90210 in BH90210. Poročena (in ločena) je bila trikrat, otrok ni imela. A njen največji »otrok« – Brenda – ostaja v srcih gledalcev in gledalk, ki so odraščali skupaj z legendarno serijo Beverly Hills 90210.