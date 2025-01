Brad Pitt o zlorabi: Groza

Ime Brad Pitt je v zadnjih dneh polnilo domala vse svetovne medije, razlog pa ni bila njegova osebna drama ali karierni dosežek, temveč zgodba Francozinje, ki je, potem ko je bila tarča spletnega prevaranta, ostala brez 762.790 evrov in moža.

53-letna oblikovalka notranje opreme z imenom Anne je neprijetno izkušnje delila v intervjuju za oddajo Seven to Eight na francoskem kanalu TF1, poroča France 24, vse skupaj pa je prek tiskovnega predstavnika komentiral tudi Brad.

Po pripovedovanju žrtve je na instagramu v stik z njo stopila oseba, ki je trdila, da je Pittova mama. »Rekla mi je, da njen sin potrebuje nekoga, kot sem jaz,« je povedala.

Nekaj dni pozneje se je pojavil profil, lastnik katerega je trdil, da je slavni igralec. »Najprej sem si rekla, da je to lažno, da je smešno. Ampak nisem bila navajena uporabljati družbenih omrežij in nisem dobro razumela, kaj se dogaja,« je še razkrila.

Prevaranti so ji dejali, da Brad potrebuje denar za zdravljenje ledvic, ki ga zaradi ločitve in zamrznjenih bančnih računov ne more sam plačati.

Da bi jo prepričali, da zgodba ni izmišljena, so ji poslali umetno ustvarjene fotografije, na katerih leži v bolniški postelji.

»Groza je, da prevaranti izkoriščajo močno povezanost oboževalcev z zvezdniki. A to je pomemben opomnik, da ne odgovarjate na nezaželena sporočila na internetu.

Zlasti, če prihajajo od igralcev, ki niso prisotni na družbenih omrežjih,« je za Entertainment Weekly povedal Bradov predstavnik za medije.

Ker je Anne verjela, da je v romantični zvezi s Pittom, je na koncu prevarantom poslala denar in se, da bi bila lahko z igralcem, ločila od moža.

»Bila sem zaljubljena v človeka, s katerim sem se pogovarjala. Vedel je, kako se pogovarjati z žensko,« je povedala v oddaji, poroča The Guardian.

Anne je svojo napako spoznala šele, ko je videla novice o Pittovi resnični romanci z Ines de Ramon, in na koncu je na policijo vložila prijavo zaradi prevare.

»Sprašujem se, zakaj so izbrali prav mene. Nikoli nisem nikomur škodovala. Ti ljudje si zaslužijo pekel,« je zaključila Francozinja, ki ji je bila po vsem tem diagnosticirana depresija.

Izjava Bradovega predstavnika je bila podobna tisti septembra lani, ko je špansko ministrstvo za notranje zadeve objavilo, da so aretirali pet spletnih prevarantov, ki so pod pretvezo, da so Brad Pitt, dve ženski oškodovali za 339.885 evrov, vendar ni znano, ali sta incidenta med seboj povezana.