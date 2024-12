Angelina Jolie in Brad Pitt spet skupaj? Par prejel ponudbo, ki je ni mogoče zavrniti

Hollywoodski viri pravijo, da bi se lahko Angelina Jolie in Brad Pitt spet znašla skupaj – tokrat na filmskem platnu. Po ločitvi leta 2016 sta se nekdanja zakonca več let prepirala tako za skrbništvo nad otroki kot za premoženje, kot je znameniti vinograd Miraval v Franciji.

Zaradi napetosti med njima organizatorji različnih dogodkov pogosto pazijo, da se ne srečujejo.

Ponudili so jima vlogo v skupnem filmu. FOTO: Anthony Harvey Getty Images

A po poročanju tujih medijev je producent Deni Rosner predlagal idejo, ki bi ju lahko spet združila in ki ni bila zavrnjena. Ponudil jima je 60 milijonov dolarjev, da bi skupaj posnela film, ki ga je navdihnila resnična ljubezenska zgodba iz druge svetovne vojne – ljubezenska zgodba med lastnikom hotela in njegovo ljubico. Glavni vlogi bi imela Brad in Angelina.

Brad je na družbenem omrežju Instagram objavil fotografije s filma Gospod in gospa Smith, kjer sta se leta 2005 spoznala in na snemanju tudi zaljubila.

Ni še znano

Po informacijah naj bi Anđelina za ta projekt prejela 22 milijonov dolarjev, Brad pa okoli 37 milijonov. Producent upa, da bi ta skupni angažma lahko pripomogel k umiritvi odnosov med njima, ne le v poklicnem smislu, temveč tudi na osebni ravni, še posebej ko gre za pomembne družinske dogodke.

Čeprav še ni znano, ali bosta igralca sprejela to ponudbo, si oboževalci po vsem svetu že predstavljajo njuno vrnitev na velika platna, poroča mondo.rs.

