Zadovoljna Eugenija Carl: sin Matija, merska enota za ponos (Suzy)

Eugenija Carl, odlična primorska raziskovalna novinarka, je tudi ponosna mama. Njen sin Matija je uspešno zaključil priznano Letalsko akademijo na Gran Canarii z najboljšimi ocenami ter odličnimi priporočili. Družina je tako po dveh letih dobila narejenega potniškega pilota, ki je trenutno v Barceloni na usposabljanju za Airbus 320.

»Ko so otroci uspešni, zadovoljni, realizirani, delavni, ko za uspeh tudi trdo delajo, se znajo marsičemu odpovedati za svoje dolgoročne cilje in znajo ceniti trud in angažma drugih zanje, postanemo starši nova merska enota za ponos. Sama se uvrščam v to enoto,« pravi Eugenija in doda: »Ni poklica, ki bi bil bolj nadzorovan, kar je tudi prav. Sin sicer oblači in slači kar tri uniforme: je tudi policist rezervist in iz pogimnazijskih časov še portir v portoroškem hotelu. To delo mu je všeč zaradi dobre ekipe. Na to plat sem še najbolj ponosna, ker odraža njegove vrednote. Ni mu težko in izpod časti poprijeti za vsako delo, četudi mu ne bi bilo treba. Velikokrat reče, da sva z očetom vložila vanj zelo veliko denarja in želi povrniti vsaj nekaj tega.«