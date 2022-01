Brad Pitt v zvezi s 23 let mlajšo slavno pevko

Po poročanju tujih medijev naj bi bil hollywoodski ljubljenec ženskih src Brad Pitt (58) spet zaljubljen. Tokrat naj bi mu srce ukradla slavna švedska pevka Lykke Li (35), ki živi v njegovi soseski. »Za Brada je odlično, da nekdo, ki mu je všeč, živi tako blizu, da se lahko skrivata radovednim paparacem,« je za The Sun povedal anonimni vir. Že nekaj časa živi v Los Felizu, nedaleč od nekdanje žene Angeline Jolie in njunih šestih otrok. O njunem razmerju že nekaj časa poroča Deux Moi, znana ameriška 'opravljivka' z družbenih omrežij, po navedbah anonimnega vira pa so Brada in Lykke opazili v znameniti hollywoodski restavraciji Mother Wolf.

Lykke, rojena v Ystadu na Švedskem, je najbolj znana po svoji uspešnici I Follow Rivers in filmski glasbi, vključno s singlom Possibility, ki ga je posnela za sago Mlada luna (The Twilight Saga: New Moon). Leta 2016 je z glasbenikom Jeffom Bhaskerjem dobila sina Diona.

Pred Lykke so Brada povezovali z 29-letno poljsko manekenko Nicole Poturalski, ki jo je spoznal na zabavi v Berlinu leta 2019, po premieri filma Bilo je nekoč v Hollywoodu Quentina Tarantina. Menda naj bi bila skupaj eno leto.