Bolj kot draga darila kraljevi cenijo pozornost (FOTO)

Čeprav imajo denarja na pretek, se večina kraljevih ob dnevu zaljubljencev odloči svoje drage razveseliti s povsem preprostimi malenkostmi, ki pa imajo veliko sentimentalno vrednost, kar je po mnenju mnogih tudi najbolj pomembno. Meghan Markle je denimo že pred časom dejala, da princu Harryju od nekdaj najraje napiše ljubezensko pismo, in to s peresom na papir. Meghan, ki je vešča v kaligrafiji, namreč obžaluje, da lastnoročno pisanje vedno hitreje izginja iz naših življenj, takšna pisma pa po njeno delujejo veliko bolj osebno kot tipkana. »Vsak dan si poveva, kako se imava rada, se ceniva in obožujeva, a vse to vsaj enkrat na leto, na valentinovo, rada tudi zapišem, toliko bolj, ker vem, da Harry vsako pismo spravi. Tako najine besede nikoli ne bodo pozabljene in prebirala jih bova lahko še čez mnogo let ter se spominjala začetkov,« pravi Meghan.

Kate in William sta na valentinovo redko skupaj. FOTO: Instagram

Tudi princ William svoji dragi na valentinovo ne kupuje nakita, parfumov in drugih dragih daril. Zaradi obveznosti zakonca večino valentinovih preživita vsak na svojem koncu Velike Britanije ali celo sveta, zato se Kate menda neizmerno razveseli voščilnice, ki jo v roke dobi natanko 14. februarja. Pozneje, ko se ponovno srečata, pa bodoči britanski kralj in njegova soproga rada sedeta k romantični večerji, ki jo običajno pripravi ona, manjkati pa seveda ne smejo niti sveče. Izjemno romantično fotografijo sta na valentinovo 2021 na družabnem omrežju objavila nizozemski kralj Willem-Alexander in njegova soproga Maxima. Kralj se je takrat namreč odločil, da bo zanjo poustvaril njuno zaroko. Tako sta si obula drsalke in se odpravila na zamrznjeni ribnik na kraljevem posestvu, kjer je Willem-Alexander pokleknil na eno koleno. Kot se je pozneje pošalil, je Maxima deset let prej dobila diamantni prstan, tokrat pa samo fotografijo.

»Pred desetimi leti je dobila prstan, danes samo fotografijo,« se je pošalil Willem-Alexander. FOTO: Instagram

Da je zelo sentimentalna, je pred štirimi leti dokazala tudi španska kraljica Latizia, ki je ravno na valentinovo moža spremljala na uradni obisk v Maroko. To pa je ni zmotilo, da ne bi na svoj način zaznamovala dneva zaljubljencev ter kralju Felipeju VI. pokazala, koliko ji pomeni njuna ljubezen. Na enega od uradnih dogodkov je Letizia namreč oblekla bel hlačni kostim, ki ga je nosila 15 let prej, na dan, ko sta oznanila zaroko. Najbolj velikopotezno se valentinovega lotevata jordanski kralj Abdulah in kraljica Rania. Kralj namreč vsako leto poskrbi, da njegova soproga prejme velik šopek rdečih vrtnic, običajno ne manjka niti kaj sladkega. Predlani pa je oboje kar združil, ko je Ranii podaril ogromno belo in rdečo torto v obliki srca, okrašeno s svežimi vrtnicami. Presrečna kraljica je fotografijo prelepega darila delila na družabnem omrežju ter veliko ljubezni in miru zaželela tudi svojim sledilcem.

Letizia je dan zaljubljencev zaznamovala s kostimom, v katerem sta s Felipejem oznanila zaroko. FOTO: Guliver, Getty Images

Vsak dan si poveva, kako se imava rada, se ceniva in obožujeva, a vse to vsaj na valentinovo rada tudi zapišem.

Jordanski kralj je soprogo razveselil s torto in rdečimi vrtnicami. FOTO: Instagram