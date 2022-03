Bivši Kim Kardashian ugrabil njenega novega partnerja

Razhodi so vedno težki in boleči, še posebno če ima par otroke, in tako je, kot kaže, tudi v primeru Kim Kardashian in Kanyeja Westa. Medtem ko je Kim že našla srečo v objemu drugega, pa Kanye, ki ga sicer redno videvajo na zmenkih z lepoticami, bivše žene ne more pozabiti. Še posebno pa mu gre v nos mladi komik, s katerim se je začela lani dobivati Kim. Sprva je bilo vse krasno, zadnje tedne pa West 28-letnemu Petu Davidsonu vedno bolj očitno grozi, zaradi česar je izgubil že mnogo oboževalcev, večino po objavi zadnjega videospota za komad Eazy. »Mislim, da je skrajni čas, da Kim in Pete zoper njega zahtevata prepoved približevanja, to ni več normalno,« se je odzvala ena od zdaj že nekdanjih oboževalk 44-letnega raperja, ki ni mogla verjeti, kako nizko se je spustil. V omenjenem videospotu, ki je posnet v animirani tehniki, Kanye oziroma figurica iz gline, ki ga predstavlja, namreč ugrabi Peta in ga živega pokoplje, ko mu iz glave zrastejo vrtnice, pa jih poreže, naloži na poltovornjak in odpelje pred Kimino hišo. Tovornjak rdečih vrtnic je Kanye tudi v resnici dostavil Kim za valentinovo, in že takrat so oboževalci zmajevali z glavami, češ da je poteza bolj kot romantična nekaj, kar bi storil neuravnovešeni zalezovalec.

Kanye ​je v petek s svojega profila na družabnem omrežju odstranil vse objave, ostala je le ena, v kateri s 15 milijoni sledilcev deli svoje občutke po ločitvi.

Šokanten videospot so obsodili tudi Kanyejevi oboževalci. FOTO: Instagram

Tudi 41-letna resničnostna zvezdnica, ki si je dala v petek po koncu ločitvenega postopka odstraniti priimek West in se spet piše samo Kardashian, izgublja potrpljenje. »Prepričana je, da je videospot veliko preveč nasilen, in besna je na Kanyeja, da si je privoščil kaj takšnega. Tudi sicer ima dovolj njegovih izpadov. Ločitev je uradna, zakona je konec, rada bi šla naprej in rada bi, da ju Kanye pusti pri miru,« je za ameriško revijo povedal vir blizu družini Kardashian in dodal, da se Kim na vse pretege trudi, da bi njune štiri otroke obvarovala pred očetovimi izpadi. »Vse to se dogaja v javnosti, ves svet vidi njegove nasilne objave in v dobi družabnih medijev je le vprašanje časa, kdaj bo kaj od tega doseglo njune otroke. Kim se zelo trudi, da se to ne bi zgodilo, a prej ali slej bodo izvedeli, kako se obnaša njihov oče,« je dodal omenjeni vir.

Pete Davidson se menda ne počuti prav nič ogroženega, pravi celo, da mu laska, da se eden najbolj slavnih glasbenikov današnjega časa toliko ukvarja z njim, ko je videl omenjeni videospot, pa naj bi ga ta celo do solz nasmejal.