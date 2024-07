Billie Eilish v kopalkah razkrila ugrize in modrice

Pevka uspešnice »Bad Guy« Billie Eilish je vzbudila skrb svojim oboževalcem, ko je pred nekaj dnevi objavila fotografije, na katerih je videti njene obtolčene, pogrizene roke.

22-letna glasbenica se je konec tedna oglasila na Instagramu in delila serijo fotografij – vključno s takšnimi v rožnatem bikiniju, medtem ko je z manjšim ognjemetom praznovala ameriški dan neodvisnosti. Za fotografije je Billie svoje temne lase spela v čop in iztegnila jezik, medtem ko je med prsti stiskala raketo, iz katere so letele pisane iskre.

A zabavne fotografije so dobile negativno konotacijo, ko so oboževalci opazili nekaj skrb vzbujajočih podrobnosti: Billie je imela na obeh zagorelih podlakteh sledi ugrizov. Videti so bili sveži, na naslednjih fotografijah pa so se že spremenili v modrice.

Sledilce je zaskrbelo

Na eni od fotografij je videti, kot da se je Billie popolnoma slekla, ko je pozirala za kamero. Oboževalci so pohiteli v razdelek s komentarji, da bi jo označili za »lepotico«, drugi pa so bili zaskrbljeni zaradi ugrizov. Eden je zapisal: »Čakaj malo, ali so to sledi ugrizov?«

FOTO: Zajem Zaslona Instagram

»Je ona ... v redu? Ti ugrizi so videti grdo,« je komentiral nekdo drug. Ostali so preprosto želeli deliti svoje občudovanje nad zvezdnico: »Billie živi svoje življenje!«

»Tako lepa, da bi lahko nehal dihati,« se je strinjal nekdo. »Na kolenih sem,« je zapisal naslednji, in: »Druga slika me je osupnila.«