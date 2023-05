Bi radi bili kraljev sosed? Za 34 milijonov ste lahko (FOTO)

Dober sosed je zlata vreden, bodoči kupec dvorca Harford v Veliki Britaniji pa se bo lahko pohvalil, da ima, vsaj kar se naziva tiče, najboljšega. Nepremičnina, ki je trenutno na prodaj za vrtoglavih 34 milijonov evrov, namreč stoji v bližini slovitega gradu Windsor, kar pomeni, da bo sosed petičneža sam britanski kralj. Ali bo Karel III. resnično dober sosed za prebivalca Harforda, morda niti ne bo tako zelo pomembno, saj mu, obdanemu s prestižem, pač ne bo treba hoditi pogosto k sosedu na obisk.

Dvorec ima tudi svojo mini galerijo.

Na 16 hektarih površine ima Harford svoje pristajališče za helikopter in konjušnico, dobrih 2000 kvadratnih metrov površine dvorca pa med drugim skriva 12-metrski notranji bazen in vinsko klet. Ne manjkajo niti telovadnica z najnovejšimi napravami, savna in knjižnica, dvorec pa ima tudi svojo mini galerijo, kjer si lahko bodoči lastnik v miru ogleduje svojo zbirko umetnin. Lokacija – 50 km od Londona – je idealna, saj omogoča hiter skok v prestolnico, če se človek naveliča mirnega življenja na podeželju. Novi lastnik bo z dvorcem vred prejel tudi eleganten klavir, za lastno glasbeno udejanjanje ali če bi želel na obisk vabiti glasbene zvezde.

Kuhinjski pult je iz marmorja. FOTO: Mediadrumimages/fine And Country

Oblikovalski presežki omrežijo ljubitelje razkošja: denimo tapete, ki jih je posebej za dvorec oblikoval francoski modni guru Christian Lacroix, in po meri narejen marmorni kamin. Lastnik bo v jedilnico lahko hkrati posedel 28 ljudi, če bo želel obedovati le v družinskem krogu, pa mu bo na voljo še manjša jedilna miza v kuhinji, za katero je prostora za šest oseb. Trenutke romantike (ali opazovanje londonskega novoletnega ognjemeta) si bo lahko privoščil na terasi na strehi, jeklene konjičke pa varno spravil v garažo z osmimi parkirnimi prostori. V brošuri, ki oglašuje prodajo dvorca, je zapisano, da nepremičnina ponuja najboljšo kombinacijo mestnega in podeželskega življenja. Če smo vas prepričali in razmišljate o tem, da bi lahko med zajtrkom vsako jutro skozi okno pomahali kraljici Camilli, lahko več o nepremičnini izveste na www.fineandcountry.com.

Dvorec leži na 16 hektarov velikem posestvu.