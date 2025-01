Besede njegove mame: Barron Trump nikoli ne bo normalen …

Nastop Barrona Trumpa na nedavni očetovi inavguraciji je pritegnil veliko novih oboževalk, je prepričana njegova mama Melania, ki verjame, da tudi zato njen sin nima možnosti, da bi kdaj bil »normalen študent.«

Najmlajši sin Donalda Trumpa, 18-letni mladenič, ki je bil na samem dogodku deležen veliko pozornosti in bučnega aplavza, je študent prvega letnika na poslovni šoli univerze New York govori angleško in slovensko in je vselej v spremstvu varnostnikov, a kljub vsemu njegovi sovrstniki pravijo, da se kljub vsej pozornosti, ki jo je deležen, vedno raje drži bolj v ozadju.

»O njem ne moremo povedati nič slabega, kar priča o tem, da noče izstopati,« besede enega od študentov na isti šoli navaja The Mail on Sunday.

Drugi so priznali, da velja za privlačnega, vendar se ne giblje pogosto po kampusu: »Definitivno je privlačen za dekleta,« je že decembra za People povedal vir. »Priljubljen je pri njih. Je visok in lep. Celo tisti, ki zagovarjajo liberalno politiko, ga imajo radi.«

Barron se seveda zaveda privilegiranega položaja. »Obožuje predmete in profesorje,« je Melania priznala v nedavnem intervjuju za Fox News.

»Dobro mu gre, uspešno napreduje in uživa, ker je spet v New Yorku. Je zelo močan, a se zaveda, da je v drugačnem položaju, kot so drugi študentje.«

Oče o njem ob vsaki priložnosti govori v presežkih: »Vedno je bil zelo dober študent – pameten je.«

Sina je pohvalil za predvolilno pomoč z vidika doseganja mlajše populacije.

Tudi Melania je izpostavila sinov doprinos k očetovi zmagi na zadnjih volitvah:

»Zelo sem ponosna nanj. Glede njegovega znanja, glede politike in svetovanja svojemu očetu. Ve, da mlajša generacija danes ne sedi več pred televizijo. Vsi so na tabličnih računalnikih, na telefonih in vsi poslušajo te podcaste in spremljajo pretočne vsebine,« je povedala Melania in dodala:

»Zato je lahko svetoval očetu in pomembno prispeval k njegovemu uspehu. Točno je vedel, s kom mora oče stopiti v stik in s kom mora govoriti.«