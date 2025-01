Mnogi so osupnili, ko so o Melanii izvedeli to ...

Oči sveta so bile včeraj uprte v Washington D. C., kjer je Donald Trump že drugič zaprisegel kot ameriški predsednik. A več pozornosti kot on, je požela njegova postavna žena Melania in svetovni mediji se trudijo, da bi o njej izbrskali čim več podrobnosti, da bi ljudje lahko prvo damo bolje spoznali.

Tako je denimo na plano prišla informacija, da ima Melania starejšo sestro. Čeprav je Ines Knauss Melaniina zaupnica in prijateljica, tako zelo blizu sta si, da je bila Ines na sestrini poroki celo njena priča, za več let se je tudi preselila v New York, kjer je živela v isti stavbi kot Melania in Donald, pa se 56-letnica v javnosti ne želi izpostavljati, saj izjemno ceni zasebnost.

Na družabnih omrežjih ima sicer nekaj profilov, a na njih redko objavlja. Njen Instagram je denimo kolaž nostalgičnih fotografij iz preteklosti, nazadnje je bila na njem aktivna pred slabima dvema letoma. Tudi preko omrežja X s svetom ne deli svojih razmišljanj in mnenj, v preteklosti je le všečkala nekaj zapisov, ki so bili uperjeni proti svaku in aktualnemu predsedniku Združenih držav Amerike, zato so mnogi prepričani, da mu ni najbolj naklonjena.

Melanina največja zaupnica

To pa seveda ne spremeni dejstva, da je Ines Melaniina največja zaupnica in opora, prva dama ji lahko zaupa svoje najgloblje skrivnosti, težave, dvome … pa je sestra menda ne bo obsojala, zgolj poslušala in tolažila. Ko je Melanii in Ines januarja lani umrla mama, je bila Ines menda največja opora mlajši sestri, kljub temu da je pogreb vzbudil pozornost medijev, pa se je tudi na njem uspešno skrivala pred fotografi.

Za krsto Amalije Knavs so tako stopali le Melania in njen oče Viktor, za njima pa Donald in Barron Trump, oba sta bila menda na Amalijo močno navezana, saj je prva leta po rojstvu Trumpovega najmlajšega otroka zanj pogosto skrbela.

»Melania in Ines sta si zelo blizu, še posebej, odkar sta izgubili mamo. Ines in njen oče sta osebi, ki jima Melania najbolj zaupa,« je britanskim medijem povedal vir blizu družini Knavs. Melania svojo sestro večkrat omeni tudi v svoji biografiji, ki je na knjižne police prišla lansko poletje. Da Ines resnično ceni zasebnost, so potrdili tudi njeni prijatelji, ki upajo, da bo trenutno zanimanje za sestro prve dame kmalu usahnilo, enako menda upa tudi Ines.

»Pred mnogimi leti sem srečal Ines, bilo je na nekem dogodku v New Yorku, a če bi mi grozili s smrtjo, se o njej ne bi mogel spomniti prav ničesar. Na noben način ni izstopala, in kolikor slišim, je prava zapečkarica, ki ne obiskuje družabnih dogodkov in se redko pojavi v javnosti. Tako zelo je nevidna, da so ljudje presenečeni, ko izvedo, da ima Melania sestro,« pa je dejala Melaniina nekdanja osebna asistentka Stephanie Winston-Wolkoff.