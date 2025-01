Slovenski škof razkriva: Melania ga je prosila, naj moli za njene

»Ravno ste me ujeli na letališču. Lepi dnevi so za mano, dnevi čudovitih doživetij, za kar gredo zasluge družini ameriškega predsednika, od Melanie Trump in Viktorja Knavsa do Donalda Trumpa. Ko te povabi predsednikova družina, imaš vsepovsod odprta vrata,« je škof Anton Jamnik strnil vtise po štirih dneh, ki jih je preživel v Združenih državah Amerike, kamor sta ga na inavguracijo 47. ameriškega predsednika osebno povabila Melania Trump in Viktor Knavs. Izjemno je bila vesela slike Marije Pomagaj in Svetega pisma ter rožnega venca. Poleg uradnega slovenskega predstavnika, veleposlanika v ZD...