Beckhamova ljubica po dokumentarcu: »Nehaj igrati žrtev, vse je res!«

Od afere med Davidom Beckhamom in njegovo pomočnico Rebecco Loos je minilo že 20 let, a jo je novi dokumentarec o nogometnem zvezdniku spet postavil pod žaromete. Kaj ima o tem za povedati ena najslavnejših ljubic na svetu?

Beckham se dela žrtev

Rebecca si želi, da se Beckham opogumi in javno opraviči, ker je prizadel svojo ženo, hkrati pa nogometnega zvezdnika obtožuje, da je igral na karto žrtve, ko je v novem dokumentarcu govoril o njuni domnevni aferi. »Razumem, da ima podobo, ki jo mora zaščititi, vendar se prikazuje kot žrtev in se trudi, da bi jaz izpadla kot lažnivka, kot da sem si izmislila to zgodbo,« je povedala za Daily Mail. »On mora prevzeti odgovornost,« je še dodala.

Besede, ki so razburile Loosovo

»Iskreno povedano, ne vem, kako smo to prebrodili. Victoria mi pomeni vse. Videti jo tako prizadeto je bilo neverjetno težko, vendar sva oba borca. Morali smo se boriti drug za drugega in za svojo družino. In bilo je vredno boja,« je David povedal v dokumentarcu o obdobju, ko se je govorilo, da je Loosova njegova ljubica. Rebecca meni, da David s temi besedami posredno nakazuje, da je ona tista, zaradi katere je »Victoria trpela«.

46-letna nekdanja manekenka je nato znova zatrdila, da se je afera res zgodila. »Da, zgodbe so bile grozljive, a so resnične. V dokumentarcu govori o tem, da je navsezadnje to njegovo zasebno življenje, ki bi ga rad zadržal zase. Mislim, da je eno zasebno življenje zadržati zase, drugo pa zavajati javnosti,« je komentirala.

Spomnimo, afera naj bi se zgodila v času, ko je Beckham igral za španski Real Madrid. Loosova je leta 2004 v intervjuju trdila, da sta imela razmerje, a je nogometaš to zanikal.

»Tudi jaz imam družino in otroke«

Danes je Rebecca srečno poročena, živi na Norveškem in ima dva sinova. Pojasnila je, da se je odločila komentirati dokumentarec le zato, ker je čutila potrebo, da se brani. »Imam družino in otroke, ki prav tako imajo Google in lahko gledajo dokumentarec. In želim, da vedo, da je bila njihova mama dovolj pogumna, da se je zavzela za resnico,« je zaključila.