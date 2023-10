Ta izjava Victorie Beckham šokirala še moža Davida (VIDEO)

V novi dokumentarni seriji Beckham, ki oriše življenje slavnega nogometaša, sta zakonca Victoria in David Beckham med drugim spregovorila tudi o težavah, saj sta, kot sta povedala, želela biti odprta in »dokončati nekatere stvari«. Na premieri so se poleg družine zbrali številni prijatelji, ki so ju podprli pri novem podvigu.

Beckham je štiridelna miniserija. FOTO: Maja Smiejkowska, Reuters

Na družbenih omrežjih je zakrožila izjava Victorie, ki je šokirala še samega Davida. Izjavila je, da je njena družina del delavskega razreda.

Ko je slišal, kaj je povedala pred kamerami, je David pokukal skozi vrata sosednje sobe in ji rekel: »Bodi iskrena. S katerim avtom te je oče vozil v šolo?« Viktorijo je to zmedlo in se je poskušala izogniti odgovoru. »Ni tako preprosto, odvisno ... Iskrena sem,« je ponovila.

»Samo povej, kateri avto je bil?« je bil vztrajen David. »V osemdesetih je moj oče vozil rolls-roycea,« je nato rekla Victoria in poskušala pojasniti naprej. »Hvala,« ji je rekel David in odšel iz sobe. Prizor je postal hit na družbenih omrežjih in nasmejal številne. Navdušeni so bili nad Davidovim moderiranjem in nepopustljivostjo.

Miniserija

Beckham je štiridelna miniserija, ki spremlja rast britanskega nogometnega zvezdnika iz skromne družine v enega najbolj prepoznavnih igralcev svojega časa na igrišču in zunaj njega. Serija prikazuje, kako je zdaj 48-letnik po sponzorstvih in poroki z Victorio Adams iz skupine Spice Girls zrasel v slavnega športnika in se spremenil v svetovno medijsko ikono, poroča index.hr.

