Komentar Miše Terček: Zakonca Beckham

So zvezdniki in so Zvezdniki z veliko začetnico, ki so pravzaprav tako slavni in prepoznavni, da so njihova imena nemalokrat večja od področja, na katerem delujejo. Lahko bi rekli, da so hodeče blagovne znamke, in vse, česar se dotaknejo, se spremeni v zlato. Do tovrstnega statusa večinoma vodi težka in trnova pot, polna garanja, odrekanja in zbranosti, uspehi na tem nivoju so namreč redko naključni, in tudi zgolj nadarjenost ali vizualna atraktivnost nista dovolj. Eden od takšnih, ki je postal večji od svojega kluba, večji od svojega športa oziroma kategorije, saj je postal univerzalno prepoznavna osebnost, ki je svoj vpliv razširila tudi na druge veje šovbiznisa, denimo modne industrije, je nedvomno David Beckham. Slednjega namreč poznajo tudi tisti, ki nogometa morda sploh nikoli niso spremljali. To, da se je leta 1999 poročil s takrat eno od najbolj znanih pop zvezdnic Victorio oziroma Posh Spice iz dekliške pop skupine Spice Girls, je le še dodalo k njegovi prepoznavnosti v svetu slavnih. S soprogo sta postala tako imenovani power couple (vplivni par), njuno usklajenost in bližino pa jima še danes zavida marsikateri zvezdniški tandem, ki mu ni uspelo doseči tako trdnega in dolgotrajnega odnosa.

Zakonca Beckham sta se zdaj odločila odpreti vrata svojega doma in življenja ter ljudi spustiti v zaodrje dogajanja ter morda vsaj malo odkriti tančico skrivnosti, saj ne glede na to, da gre za enega od medijsko najbolj obleganih parov, skrbno skrbita, da ohranjata svojo zasebnost. Nova Netflixova dokumentarna serija z naslovom Beckham gledalkam in gledalcem obenem namreč prikazuje prav vsakodnevne tegobe, s katerimi se zaradi vdora javnosti soočajo zvezdniški pari. David je pred kratkim razkril, da je bilo snemanje na trenutke naporna čustvena izkušnja in celo prava nočna mora. Želeli so namreč posneti karseda pristno in resnično zakulisno dogajanje ter svetu ponuditi intimen vpogled v življenje zakoncev Beckham.

Pričakovano je vsaj v prvih epizodah več časa posvečenega Davidu, s katerim se najprej sprehodimo skozi otroštvo in njegove nogometne začetke. Med komentatorji nastopijo tudi njegov oče, nogometni kolegi, trener in druge pomembne osebe iz njegovih mladih dni. V dokumentarni seriji se dotaknejo tudi njegove fascinacije z Victorio, v katero se je zagledal, ko je videl njen nastop v glasbenem videospotu skupine Spice Girls. Čez nekaj časa si je prišla ogledat njegovo nogometno tekmo, preostalo pa je zgodovina, bi lahko zapisali.

A ne glede na to, da imata zakonca Beckham očitno rada luksuz in udobje, kar si lahko pri vsem svojem obsežnem premoženju (Victoria je vredna okoli 70 milijonov evrov, David pa približno 450 milijonov) tudi privoščita, sta v svoji biti nadvse skromna in ponižna človeka. Še posebej za Davida se izkaže, da nikoli ni pozabil, kako je prišel do točke, na kateri je zdaj – z veliko discipline. Kot mlademu mulcu mu je šel po glavi zgolj nogomet, prosti čas pa je preživljal z žogo in pridno vadil, medtem ko so se njegovi vrstniki oziroma prijatelji zabavali.

Precej zgovoren je denimo videoposnetek, ki je po spletu zaokrožil kot del napovednika za doku serijo. V njem Victoria sedi na kavču ter snemalcem dokumentarca pripoveduje, kako je odraščala v delavski družini, nato pa jo iz sosednje sobe simpatično prekine David ter jo izzove, naj pove, v katerem avtomobilu jo je oče vozil v šolo. Victoria se najprej skuša temu vprašanju izogniti, nato pa le prizna, da v prestižni in pregrešno dragi znamki Rolls-Royce. »Hvala,« reče David in ji pove, naj bo pač iskrena. Vsekakor vredno ogleda.